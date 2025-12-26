Cricket Dictionary: भारतीय क्रिकेट में फर्स्ट क्लास, लिस्ट-ए और टी20 शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं? इनमें फर्क जानते हैं आप!
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा अक्सर घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स की काफी चर्चा होती है। कभी भारतीय प्लेयर प्रथम श्रेणी मुकाबलों में खेलते नजर आते हैं तो कभी लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट में तबाही मचाते हैं। इतना ही नहीं खबरों में आता है कि रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन कर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है।
इन दिनों विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। हाल ही में ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में ईशान ने सबसे ज्यादा रन बनाए और उन्हें टी20 विश्वकप स्क्वॉड में जगह मिल गई। तो आखिरी टैलेंट की नर्सरी कहे जाने वाला घरेलू क्रिकेट क्या होता, जो युवाओं की नई पौध तैयार करता है। यह किस-किस फॉर्मेट में खेला जाता है। साथ ही इनके बीच क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट
प्रथम श्रेणी क्रिकेट चार और पांच दिवसीय मैचों का फॉर्मेट है। कोई भी मैच जो तीन दिनों से अधिक खेला जाता है, उसे प्रथम श्रेणी माना जाता है, बशर्ते वह 11 सदस्यीय टीम का मैच हो। रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी (भारत), शेफील्ड शील्ड (ऑस्ट्रेलिया), काउंटी चैंपियनशिप (इंग्लैंड), कायद-ए-आजम ट्रॉफी (पाकिस्तान) और प्लंकेट शील्ड (न्यूजीलैंड) कुछ प्रमुख रेड बॉल टूर्नामेंट हैं। यह टेस्ट का दर्जा प्राप्त देशों में खेले जाते हैं और प्रथम श्रेणी का मैच माने जाते हैं।
टेस्ट का दर्जा प्राप्त सदस्य देशों के बाहर की संस्थाओं द्वारा आयोजित बहु-दिवसीय रेड बॉल मैच प्रथम श्रेणी के मैच नहीं माने जाते हैं। वनडे की तरह ही किन्हीं भी दो टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच खेले गए टेस्ट मैचों के आंकड़े प्रथम श्रेणी के मैच के रूप में शामिल किए जाते हैं।
लिस्ट-ए क्रिकेट
लिस्ट ए क्रिकेट 50 ओवर के क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह इंटरनेशनल क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट जैसा ही है। कभी-कभी यह 40 से 60 ओवर का होता है। यह मैच आमतौर पर 8 घंटे या उससे कम समय में समाप्त हो जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए में आती है। इसमें कई राज्यों की टीमें खेलती हैं। उदहारण- मुंबई, दिल्ली, बिहार
टी20 क्रिकेट
यह क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप है। यह 20-20 ओवर का मैच होता है, जो करीब 3 से 4 घंटे तक खेला जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल इसमें आते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहले वनडे फॉर्मेट में होता था। हालांकि, बाद में इसे 20 ओवर फॉर्मेट में किया गया। 20 ओवर वाले लीग क्रिकेट भी इसमें आते हैं। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग आदि। कुछ लीग 10-10 ओवर के फॉर्मेट में ही खेली जाती हैं।
