    बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पसरा मातम, मैच से पहले कोच की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस समय मातम छा गया जब ढाका कैपिटल्स से सहायक कोच महबूब अली जकी की मैदान पर तबीयत बिगड़ गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गय ...और पढ़ें

    बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परसा मातम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में अचानक से मातम पसर गया। लीग की टीम ढाका कैपिटल्स का आज मैच था, लेकिन मैच से पहले ऐसा कुछ हो गया कि पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। टीम के सहायक कोच की मौत हो गई। टीम को अपना पहला मैच राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ खेलना था, लेकिन इससे पहले ही कोच की मौत से मातम छा गया।

    टीम के सहायक कोच महबूब अली जकी को हार्ट अटैक आया और उनकी मैदान पर ही मौत हो गई। मैच की शुरुआत से पहले जकी बीमार पड़े। इसके बाद वह मैदान पर गिर गए। मेडिकल टीम ने उनको देखा और सीपीआर दिया। इसके बाद उनको एम्बुलैंस में अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

    आईसीयू में कराय गया भर्ती

    अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देखा और आईसीयू में भर्ती किया। जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। फ्रेंचाइजी ने एक बयान जारी कर बताया है, "ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी प्रैक्टिस के दौरान बीमार पड़े और मैदान पर गिर गए। उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।"

    आईसीयू में शिफ्ट किए जाने के बाद बांग्लादेश के समयानुसार दिन के 12:30 बजे और भारत के समय के मुताबिक दिन के एक बजे उनका निधन हो गया।

    दोनों टीमों ने रखा मौन

    उनके निधन का समाचार मिलने के बाद ढाका कैपिटल्स और राजशाही वॉरियर्स ने मैच में पारी के ब्रेक के दौरान जकी के लिए मौन रखा और उनको श्रृद्धांजलि दी। पूरे क्रिकेट जगत से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने जकी को याद किया। उन्होंने लिखा, "मैं अपने पेशेवर क्रिकेटर बनने के शुरुआती दिनों से जकी को जानता हूं। उनके आखिरी पल क्रिकेट मैदान पर गुजरे, वो काम करते हुए जिसे वो हमेशा से पसंद करते थे। उनके परिवार को मेरी श्रृ्द्धांजलि।"

    जकी बांग्लादेश क्रिकेट में सम्मानित हस्ती माने जाते थे। ढाका कैपिटल्स में सहायक कोच होने के अलावा उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में गेंदबाजी कोच की तरह भी काम किया था। बांग्लादेश ने साल 2020 में भारत को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। जकी उस टीम के गेंदबाजी कोच थे।