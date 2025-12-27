बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पसरा मातम, मैच से पहले कोच की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) में अचानक से मातम पसर गया। लीग की टीम ढाका कैपिटल्स का आज मैच था, लेकिन मैच से पहले ऐसा कुछ हो गया कि पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। टीम के सहायक कोच की मौत हो गई। टीम को अपना पहला मैच राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ खेलना था, लेकिन इससे पहले ही कोच की मौत से मातम छा गया।

टीम के सहायक कोच महबूब अली जकी को हार्ट अटैक आया और उनकी मैदान पर ही मौत हो गई। मैच की शुरुआत से पहले जकी बीमार पड़े। इसके बाद वह मैदान पर गिर गए। मेडिकल टीम ने उनको देखा और सीपीआर दिया। इसके बाद उनको एम्बुलैंस में अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

आईसीयू में कराय गया भर्ती अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देखा और आईसीयू में भर्ती किया। जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। फ्रेंचाइजी ने एक बयान जारी कर बताया है, "ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी प्रैक्टिस के दौरान बीमार पड़े और मैदान पर गिर गए। उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।"