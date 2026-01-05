Mustafizur Rahman के बैन के बाद गहराया ड्रामा, बांग्लादेश सरकार ने IPL 2026 प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mustafizur Rahman row: भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh Cricket Controversy) में क्रिकेट पर टकराव बढ़ता जा रहा है। टीम के पेसर मुस्ताफिजुर रहमान के बैन होने के बाद अब बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले बीसीबी ने रविवार को साफ कर दिया कि लिटन दास की अगुआई वाली बांग्लादेश टीम 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बीसीबी ने इसके लिए प्लेयर्स की सुरक्षा का हवाला दिया।
ये फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR release Mustafizur Rahman) द्वारा आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश सरकार ने लिया कि वह टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं आएंगे। अब बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 प्रसारण पर बैन लगा दिया है।
IPL 2026 प्रसारण पर बांग्लादेश सरकार ने लगाया बैन
मालूम हो कि बीसीसीआई ने कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसका केकेआर ने पालन किया। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया।
बांग्लादेश सरकार द्वारा आदेश के अनुसार,
इस विषय के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का एक निर्देश सामने आया है जिसमें बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस निर्णय का कोई तर्कसंगत कारण ज्ञात नहीं है और इस निर्णय से बांग्लादेश के लोग आहत और हैं। इन परिस्थितियों में, अगले आदेश तक, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सभी मैचों और कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट रोकने का अनुरोध किया जाता है। यह आदेश उचित प्राधिकारी की स्वीकृति से और जनहित में जारी किया गया है।
बांग्लादेश सरकार
बांग्लादेश में जारी अल्पसंख्यकों पर हमलों के चलते रहमान को टीम में रखने पर भारत में विरोध हो रहा था। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले को बीसीसीआई की तरफ से एक निर्देश के तौर पर दिया गया था। उन्होंने दावा किया था कि इस संबंध में कोई 'लॉजिकल' वजह नहीं दी गई थी।
भारत से मैचों को शिफ्ट करने की मांग
इससे पहले बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान के बैन के बाद आईसीसी से इस मुद्दे पर ध्यान देने और बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी।पाकिस्तान के साथ हुए समझौते की तरह बांग्लादेश भी चाहता है कि उसके सभी मैच टूर्नामेंट के सह मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।
बीसीबी ने कहा, हमने विश्व कप के आयोजक आईसीसी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित करने पर विचार करे। बीसीबी इस स्थिति को समझने और इस मामले पर तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है।
टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम
लिटन दास (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन (उपकप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम।
