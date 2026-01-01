स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने गुरुवार को आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए 15 सदस्‍यीय प्रारंभिक स्‍क्‍वाड की घोषणा कर दी है। ऑस्‍ट्रेलिया में कई प्रमुख खिलाड़‍ियों की वापसी हुई है। उप-महाद्वीप की परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए कंगारू टीम में स्पिनर्स की भरमार देखने को मिली।

बता दें कि भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आयोजन होगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा जबकि फाइनल 8 मार्च को होगा। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने एक बार (2021/22) में टी20 वर्ल्‍ड कप खिताब जीता है। अब कंगारू टीम दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी।

किसकी हुई वापसी तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड की चोट के बाद ऑस्‍ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उन्‍होंने एशेज सीरीज में केवल तीसरे टेस्‍ट में हिस्‍सा लिया। इस महीने स्‍कैन से पता चल पाएगा कि वो टूर्नामेंट के लिए उपलब्‍ध रह पाएंगे या नहीं।

चयनकर्ताओं के चेयरमैन जॉर्ज बैली ने कहा कि कमिंस, हेजलवुड और डेविड की रिकवरी पर ध्‍यान रखा जा रहा है। बैली ने उम्‍मीद जताई कि टूर्नामेंट के लिए तीनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे। टिम डेविड को बॉक्सिंग-डे मैच में बिग बैश लीग मैच के दौरान ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी। हेजलवुड एड़ी और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण एशेज सीरीज से बाहर रहे।