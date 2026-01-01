T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का एलान, प्रमुख खिलाड़ियों की हुई वापसी
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्रारंभिक 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की है। कंगारू टीम में कई प्रमुख खिलाड़ियों की ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय प्रारंभिक स्क्वाड की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में कई प्रमुख खिलाड़ियों की वापसी हुई है। उप-महाद्वीप की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंगारू टीम में स्पिनर्स की भरमार देखने को मिली।
बता दें कि भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा जबकि फाइनल 8 मार्च को होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक बार (2021/22) में टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। अब कंगारू टीम दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी।
किसकी हुई वापसी
तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड की चोट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने एशेज सीरीज में केवल तीसरे टेस्ट में हिस्सा लिया। इस महीने स्कैन से पता चल पाएगा कि वो टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रह पाएंगे या नहीं।
चयनकर्ताओं के चेयरमैन जॉर्ज बैली ने कहा कि कमिंस, हेजलवुड और डेविड की रिकवरी पर ध्यान रखा जा रहा है। बैली ने उम्मीद जताई कि टूर्नामेंट के लिए तीनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे। टिम डेविड को बॉक्सिंग-डे मैच में बिग बैश लीग मैच के दौरान ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी। हेजलवुड एड़ी और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण एशेज सीरीज से बाहर रहे।
जॉर्ज बैली ने क्या कहा
टी20 टीम ने पिछले लंबे समय से सफलता चखी, जिससे भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पैनल को खिलाड़ियों का संतुलन चुनने में मशक्कत नहीं हुई। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड पर ध्यान रखा जा रहा है और मुझे विश्वास है कि वो वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। यह प्रारंभिक स्क्वाड है तो आगे चलकर टीम में बदलाव कर सकते हैं।
किस ग्रुप में है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कई स्पिनर्स को शामिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी में रखा गया है, जो अपने मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में खेलेगी। मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे जबकि कैमरन ग्रीन और कूपर कोनोली की वापसी हो रही है। जोश इंग्लिस एकमात्र विकेटकीपर हैं। मिचेल ओवन और बेन ड्वारहुईस का चयन नहीं हुआ।
ऑस्ट्रेलिया का प्रारंभिक स्क्वाड
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा।
