'मैं तो रिटायर होने वाला था', बॉक्सिंग-डे टेस्ट के हीरो ने किया हैरान करने वाला खुलासा, ऐसे बचाया अपना डूबता करियर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पुलिंदा दो दिन में ही बांधने में अहम रोल निभाने वाले इंग्लैंड के जोश टंग ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। इस तेज गेंदबाज ने बताया है कि वह एक समय क्रिकेट को अलविदा कहने की सोच रहे थे। टंग ने बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच में पहली पारी में पांच विकेट लिए थे। दूसरी पारी में उन्होंने दो विकेट लिए। यानी पूरे मैच में सात विकेट उन्होंने अपने नाम किए।

ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच की पहली पारी में 152 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 110 रनों पर ढेर हो गई। ये पहले ही दिन हुआ था। यानी पहले ही दिन 20 विकेट गिरे थे। दूसरे दिन शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 132 रन बनाए और इंग्लैंड को 178 रनों का टारगेट दिया जो उसने चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

चोटों से थे परेशान टंग ने बताया कि वह चोटों से काफी परेशान थे और इसी कारण संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे। टंग ने माना कि उन्होंने फिर क्रिकेट के साथ बने रहने का फैसला किया और वह अपने इस फैसले ले खुश हैं। मैच के बाद टंग ने कहा, "मैं इस बात से 100 फीसदी खुश हूं कि मैं क्रिकेट के साथ बना रहा। अपने शरीर को लेकर मैं काफी मुश्किल स्थिति में था। मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने क्रिकेट में वापसी के लिए मेहनत की और अब इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं हमेशा से यही करना चाहता था।"