IND A vs AUS A: वनडे सीरीज अपने नाम करने उतरेगी भारत-ए टीम, अभिषेक, तिलक, अर्शदीप और हर्षित स्क्वाड में शामिल

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए सीरीज में शुक्रवार को दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप और हर्षित राणा सीरीज कब्जाने के इरादे से उतरेंगे। पहले वनडे मुकाबले में कप्तान श्रेयस और प्रियांश ने शतकीय पारी खेलकर भारत ए को 171 रनों की बड़ी जीत दिलाई थी।

अब युवा बिग्रेड में एशिया कप में धमाल मचाने वाले चार खिलाड़ियों के जुड़ जाने से टीम का मनोबल बढ़ेगा। भारत-ए की टीम से खेल रहे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रवि विश्नोई, रियान पराग, अर्शदीप, हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम के लिए भी दावेदारी पेश करेंगे।

19 अक्टूबर से है ऑस्ट्रेलिया दौरा इसलिए वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत-ए टीम के लिए अहम है। इसीलिए टीम का हिस्सा बने स्टार खिलाड़ी गेंद और बल्ले से धमाका कर 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे व टी-20 सीरीज के लिए दावेदारी पेश करने को दम लगाएंगे। वहीं, गुरुवार को वर्षा के कारण भारत ए व ऑस्ट्रेलिया ए का अभ्यास सत्र स्थगित रहा।