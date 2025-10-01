Language
    जब-जब उतरे श्रेयस अय्यर, तब-तब जमाया रंग; ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शतक जड़ पेश की दावेदारी

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:20 PM (IST)

    टीम इंडिया में वापसी की राह तलाश रहे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बुधवार को ग्रीन पार्क में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेलकर चयनकर्ताओं के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भारत ए की कप्तानी कर रहे अय्यर ने लखनऊ में दूसरे चार दिवसीय मुकाबले से खुद को हटाकर लाल गेंद से ब्रेक ले लिया था।

    Shreyas Iyer ने जड़ा तुफानी शतक। फाइल फोटो

     जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम और श्रेयस अय्यर का पुराना याराना है। जब-जब इस मैदान में अय्यर उतरे, तब-तब उनकी श्रेष्ठ पारियों ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। बुधवार को भी ग्रीन पार्क में प्रियांश आर्या की शतकीय पारी के बाद अय्यर की आतिशी पारी ने खूब रंग जमाया। रणजी, आईपीएल, टेस्ट के बाद श्रेयस ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे मुकाबले में शतक लगाकर भारतीय सीनियर टीम के लिए दावा पेश किया।

    83 गेंद पर जड़ा शतक

    अय्यर ने ग्रीन पार्क में खेले गए पहले वनडे मैच में 83 गेंद में 12 चौकों व चार छक्कों की मदद से 110 रनों की शतकीय पारी खेली। भारतीय टीम को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलने जाना है, ऐसे में अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इस प्रकार की धमाकेदार पारी खेलकर टीम में चयन का दावा पेश कर रहे हैं।

    अय्यर को खूब भाता ग्रीन पार्क

    टीम इंडिया के शीर्ष बल्लेबाज श्रेयस ग्रीन पार्क में वर्ष 2014 में हुए रणजी मुकाबले में मुंबई की ओर से खेल रहे थे और संकट में 75 रनों की जुझारू पारी खेलकर मुंबई को संकट से निकाला था। इसके बाद वर्ष 2017 में ग्रीन पार्क की मेजबानी में हुए आईपीएल मैच में श्रेयस ने दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात लायंस के खिलाफ 57 गेंदों पर 96 रनों की तूफानी पारी खेली थी।

    साल 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन पार्क में हुए ऐतिहासिक 500वें टेस्ट मैच भी श्रेयस का बल्ला खूब चला था। ग्रीन पार्क में हुए डेब्यू टेस्ट मैच में भी अय्यर ने पहली पारी में 105 रनों की शतकीय पारी और दूसरी पारी में 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी।