IND A vs AUS A: ग्रीन पार्क की पिच पर खूब घूमी रवि और निशांत की फिरकी, ऑस्ट्रेलिया-ए पर भारत-ए की बड़ी जीत

ग्रीन पार्क के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने वनडे में इतना बड़ा स्कोर किया। जवाब में मेहमान कंगारू सधी शुरुआत के बाद फिरकी के पेच में फंसे और पूरी टीम 242 रनों पर पवेलियन लौट गई। इकाना स्टेडियम में चार दिवसीय सीरीज 1-0 से अपने नाम करने वाली भारत-ए की टीम ने ग्रीन पार्क में भी जीत का सिलसिला जारी रखा और पहला वनडे अपने नाम किया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए सीरीज का पहला वनडे मुकाबला मेजबान टीम 171 रनों से जीत लिया। पहले खेलते हुए भारत-ए की टीम ने प्रारंभिक बल्लेबाज प्रियांश और कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी तथा रियान पराग और प्रभसिमरन की अर्धशतकीय पारी के बदौलत 413 रनों का विशाल स्कोर बनाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रीन पार्क के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने वनडे में इतना बड़ा स्कोर किया। जवाब में मेहमान कंगारू सधी शुरुआत के बाद फिरकी के पेच में फंसे और पूरी टीम 242 रनों पर पवेलियन लौट गई। इकाना स्टेडियम में चार दिवसीय सीरीज 1-0 से अपने नाम करने वाली भारत-ए की टीम ने ग्रीन पार्क में भी जीत का सिलसिला जारी रखा और पहला वनडे अपने नाम किया।

पहले विकेट के लिए हुए 135 रन की साझेदारी बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में रिशेड्यूल मैच में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के आमंत्रण पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए टीम की प्रारंभिक जोड़ी प्रियांश आर्य और विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 20.3 ओवर में 135 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी।

प्रभसिमरन सिंह (56) पर टाम स्ट्रैकर का शिकार हुए। शतकवीर प्रियांश (101) और कप्तान श्रेयस अय्यर (110) तथा अर्धशतक लगाने वाले रियान (67) और प्रभसिमरन (56) ने 50 ओवर में छह विकेट पर भारत ए को 413 रन तक पहुंचाया।

242 रन पर ढेर हुई कंगारू टीम जवाब में कंगारू बल्लेबाज सधी शुरुआत के बाद 242 पर ढेर हो गए। सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे (68) और जेक फ्रेजर मैकगर्क (23) ने सधी शुरुआत दिलाई। जेक के आउट होने के बाद कूपर (33), लैचन शा (45) और लियम स्टाक (0) पर पवेलियन लौटे।

ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट हैरी डिक्सन (3) और सातवां विकेट सैम इलियट (0) के रूप में गिरा। दोनों बल्लेबाजों को निशांत ने क्लीन बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का आठवां विकेट टाड मर्फी (3) और नौवां विकेट तनवीर सांघा (7) के रूप में गिरा।