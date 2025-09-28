Language
    IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 में जानें किसे क्या मिला अवॉर्ड, SUV कार रही किसके नाम? देखें पूरी लिस्ट

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:19 AM (IST)

    एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने चार विकेट चटकाए।

    ट्रॉफी के बिना जीत का जश्न मनाती भारतीय टीम।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी। 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने हुईं। तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। कुलदीप यादव ने चार विकेट चटकाए।

    एशिया कप पिछली बार 2023 में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। तब फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया। फॉर्मेट बदलने के साथ ही प्राइज मनी में भी इजाफा हुआ।

    भारत ने अवार्ड लेने से किया मना

    हालांकि, चैंपियन भारतीय टीम ने अवॉर्ड लेने से मना कर दिया। भारत ने न ही पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाया और न ही ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से अवॉर्ड लिया। पाकिस्तान को उप-विजेता रहने पर 75,000 डॉलर (लगभग 67 लाख रुपये) मिले।

    टीम पुरस्कारों के साथ-साथ व्यक्तिगत खिलाड़ी पुरस्कार भी दिए गए। इनमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे अवॉर्ड शामिल रहे। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

    एशिया कप 2025 अवॉर्ड लिस्ट-

    • विजेता टीम- भारत, (ट्रॉफी और अवॉर्ड लेने से मना किया)
    • उप-विजेता टीम- पाकिस्तान, मेडल और 75,000 डॉलर ( लगभग 67 लाख रुपये)
    • प्लेयर ऑफ द मैच- तिलक वर्मा- लगभग 5 लाख रुपये, ट्रॉफी
    • वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट- कुलदीप यादव- 13 लाख रुपये (15000 डॉलर)
    • प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट- अभिषेक शर्मा, 13 लाख रुपये और SUV कार, ट्रॉफी
    • गेमचेंजर ऑफ द मैच- शिवम दुबे, 3 लाख 10 हजार रुपये, ट्रॉफी
    • सुपर सिक्सर ऑफ द मैच- तिलक वर्मा, लगभग 3 लाख रुपये

    अभिषेक और कुलदीप का रहा राज

    अभिषेक शर्मा ने पूरे एशिया कप में दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल को छोड़कर उन्होंने सभी मैच में 20 से ज्यादा रन बनाए। अभिषेक ने 7 मैच की 7 पारियों में कुल 314 रन बनाए। इसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे। इस दौरान 200 का स्ट्राइक रेट रहा।

    वहीं, कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। कुलदीप ने 7 मैच की सात पारियों में कुल 17 विकेट चटकाए। इसमें दो बार 4 विकेट हॉल शामिल है। कुलदीप का इकॉनामी रेट 6.28 रहा। 

