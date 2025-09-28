IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 में जानें किसे क्या मिला अवॉर्ड, SUV कार रही किसके नाम? देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने चार विकेट चटकाए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी। 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने हुईं। तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। कुलदीप यादव ने चार विकेट चटकाए।

एशिया कप पिछली बार 2023 में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। तब फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी जीती थी। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया। फॉर्मेट बदलने के साथ ही प्राइज मनी में भी इजाफा हुआ।

भारत ने अवार्ड लेने से किया मना हालांकि, चैंपियन भारतीय टीम ने अवॉर्ड लेने से मना कर दिया। भारत ने न ही पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाया और न ही ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी से अवॉर्ड लिया। पाकिस्तान को उप-विजेता रहने पर 75,000 डॉलर (लगभग 67 लाख रुपये) मिले।