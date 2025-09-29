Language
    Asia Cup 2025 Presentation Ceremony: टीम इंडिया ने नहीं लिए अवॉर्ड्स, मोहसिन नकवी को सरेआम किया बेइज्जत, उदास होकर लौटे एसीसी चेयरमैन

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:50 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 का खिताब जीतने के बाद अपने अवॉर्ड्स और ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने की नीति अपनाई थी और ये नीति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने तक पहुंच गई है।

    ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर खड़े रह गए मोहसिन नकवी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 जीतने के बाद एक बड़ा फैसला किया है। उसने अपने सभी अवॉर्ड्स लेने से मना कर दिया है। इसका कारण मोहसिन नकवी हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। भारत ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था और फाइनल जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी भी नहीं। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं।

    दरअसल, 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान का विरोध जोर-शोर से हो रहा है। भारत ने इस हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लाॉन्च किया था। इसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी और फिर भी अपनी जीत बताई थी।

    पहलगाम हमले के विरोध में ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाया और अब पीसीबी के चेयरमैन जो एसीसी के चेयरमैन भी हैं, उनसे ट्रॉफी लेने को मना कर दिया। ये भारत का एक तरह से पाकिस्तान का हर मोर्चे पर विरोध करना है और उसे ये बताना है कि अगर वह आतंकवाद के साथ है तो उसको हर मोर्चे पर बॉयकॉट किया जाएगा।

    प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुई देरी

    वैसे मैच खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद प्रेजेंटेशन सेरमनी हो जाती है, लेकिन फाइनल के बाद इसमें लगातार देरी होती रही। तकरीबन एक घंटे के बाद ये तय हुआ कि टीम इंडिया नहीं आएगी तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी को खत्म किया जाए। नकवी एसीसी चेयरमैन होने के नाते भारत को ट्रॉफी देना चाहते थे जिसे टीम इंडिया ने नकार दिया। नकवी ट्रॉफी देने स्टेज पर आए थे और तकरीबन आधे घंटे तक खड़े रहे। स्टेज के एक तरफ भारतीय टीम खड़ी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम भी खड़ी थी।

    टीम इंडिया जब ट्रॉफी लेने नहीं आई तो प्रेजेंटर साइमन डूल ने बताया कि भारत ने अपने अवॉर्ड्स लेने से इनकार दिया है और इसलिए ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी को यहीं खत्म किया जाता है। फिर नकवी चले गए। टीम इंडिया ने साफ कर दिया था कि वह किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी या अवॉर्ड्स नहीं लेगी। नकवी को टीम इंडिया ने इस तरह सरेआम बेइज्जत कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने बिना एशिया कप-2025 ट्रॉफी के फोटो खिंचवाया।

    ऐसा रहा मैच

    जहां तक मैच की बात है तो भारत ने रोमांचक मैच में अपना नियंत्रण रखा और जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे। भारत ने दो गेंद पहले ये टारगेट हासिल कर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी जीती।

