Ashes Series: सिडनी में बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच जमकर मचा बवाल, ट्रेविस हेड ने भी लिया जुबानी जंग में हिस्सा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन सोमवार को इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से जमकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के पास पहुंच गए और उनके कंधे पर हाथ तक रख दिया। समय रहते मैदानी अंपायरों ने बात को सुलझा दिया और दोनों को अलग कर दिया।
इंग्लैंड पहले ही एशेज जीतने में नाकाम रही है। उसे लगातार शुरुआती तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। चौथे टेस्ट मैच में उसे जीत मिली जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी 2011 के बाद पहली टेस्ट जीत थी। अब इंग्लैंड की कोशिश जीत के साथ इस दौरे का अंत करने की है।
यहां से शुरू हुई बात
दरअसल, ये मामला ट्रेविस हेड से शुरू हुआ था। स्टोक्स 29वां ओवर फेंकने आए थे और इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेड ने लेग साइड में चौका मार दिया। इंग्लैंड के कप्तान इस बात से काफी दुखी थे औ उन्होंने हेड से कुछ कहा। हेड भी नहीं रुके और उन्होंने पलटकर जवाब दे दिया। इसके बाद स्टोक्स अंपायर के पास गए और अपनी कैप ली। यहां लाबुशैन ने उनसे कुछ कहा। दोनों के बीच बहस हो गई। ये बहस काफी बढ़ गई और स्टोक्स ने लाबुशैन के कंधों पर हाथ रखते हुए उन्हें कुछ कहा। इस दौरान दोनों ही खिलाड़ी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे।
इस बीच हेड भी आ गए और वह भा जुबानी जंग का हिस्सा बन गए, लेकिन वहां खड़े अंपायरों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ी अपनी-अपनी राह चले गए।
ऐसा रहा दूसरा दिन
जहां तक मैच की बात है तो ये इंग्लैंड ने दूसरे दिन की शुरुआत तीन विकेट के नुकसान पर 211 रनों से की थी। पहले दिन बारिश के कारण पूरा खेल नहीं हो सका था। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने शानदाऱ शतक जमाया। उन्होंने 242 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 160 रनों की पारी खेली। उनके अलावा हैरी ब्रूक ने 97 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 84 रन बनाए। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत दो विकेट के नुकसान पर 166 रनों के साथ किया।
Things got pretty heated 👀#Ashes pic.twitter.com/UHum32WUH0— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2026
