    उस्मान ख्वाजा के रिटायरमेंट पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिया खास मैसेज, इस बात के लिए कहा बल्लेबाज का शुक्रिया

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:39 PM (IST)

    उस्मान ख्वाजा के संन्यास पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने ख्वाजा को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए दिए शुक्रिया ...और पढ़ें

    ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ख्वाजा को दी शुभकामनाएं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ख्वाजा ने एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच से पहले ही बता दिया था कि ये उनका आखिरी टेस्ट होगा। ख्वाजा ने संन्यास का एलान करते हुए कई कड़वीं बातें भी कहीं थी जो उन्हें सुननी पड़ी थीं। इन सबके बीच देश के पीएम एंथॉनी अल्बानीस ने ख्वाजा के लिए खास पोस्ट किया है।

    ख्वाजा ने कहा था कि उन्हें कई बार बेवजह की आलोचना झेलनी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से और जिन बातों के लिए उनकी आलोचना की गई वैसा किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के साथ नहीं हुआ। उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से कहा कि वह मुस्लिम होने के कारण लोगों के निशाने पर रहे।

    पीएम ने दिया खास मैसेज

    एंथॉनी ने ख्वाजा के योगदान को सराहा है और कहा कि उन्होंने जो रास्ता तय किया है उस पर आगे भी कई लोग चलेंगे। एंथॉनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उस्मान आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए मैदान पर और मैदान के बाहर जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप अपने रिकॉर्ड, अपनी विरासत और अपने जो उदाहरण आपने सेट किए हैं उस पर बाकी लोग भी चल सकते हैं, इस पर गर्व कर सकते हैं।"

    ख्वाजा को पांचवें टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में जगह मिली है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है और पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 211 रन है। बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया था।

    ख्वाजा का करियर

    ख्वाजा ने सिडनी टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए 87 टेस्ट मैचों में 43.1 की औसत से 6206 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके बल्ले से 28 अर्धशतक और 16 शतक निकले हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 40 मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है और 1554 रन बनाए हैं जिसमें दो शतकों के अलावा 12 अर्धशतक भी जमाए हैं। ख्वाज ने अपने देश के लिए नौ टी20 मैच भी खेले हैं और 241 रन बनाए हैं।

