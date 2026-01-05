Ashes 5th Test Day 2: जो रूट का 'विराट' शतक, ट्रेविस हेड का पलटवार; दूसरे दिन हुई कांटे की टक्कर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Joe Root Century: जो रूट के ऐतिहासिक 41वें टेस्ट शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक शानदार पलटवार किया। ट्रेविस हेड की नाबाद 91 रनों की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं और वह इंग्लैंड के 384 रनों से अभी 218 रन पीछे है।

Joe Root का ऐतिहासिक कीर्तिमान दरअसल, सिडनी में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (Ashes ENG vs AUS 5th Test Day 2 Report) के पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन जो रूट (Joe Root Century) ने शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनका साल 2021 के बाद से 24वां शतक रहा।

उन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग (41) की बराबरी कर ली है। अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (51) और जैक्स कैलिस (45) ही हैं। रूट ने 150 रनों की अपनी शानदार पारी में 17वीं बार 150+ का स्कोर बनाया।

इंग्लैंड की पहली पारी 384 पर सिमटी दूसरे दिन इंग्लैंड ने 211/3 से आगे खेलना शुरू किया। हैरी ब्रूक (84) और बेन स्टोक्स (0) जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद जेमी स्मिथ ने रूट के साथ मिलकर 94 रनों की साझेदारी की। स्मिथ ने आक्रामक बल्लेबाजी की लेकिन लंच से ठीक पहले लाबुशेन की शॉर्ट बॉल का शिकार हो गए। लंच के बाद इंग्लैंड का निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। माइकल नेसर की घातक गेंदबाजी (4 विकेट) की बदौलत इंग्लैंड ने अपने आखिरी 4 विकेट सिर्फ 9 रनों के अंदर खो दिए।