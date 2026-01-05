Ashes: Joe Root ने शतक ठोककर तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड, निशाने पर अब सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Joe Root equals Ricky Ponting record। सिडनी के एससीजी मैदान पर खेले जा रहे पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरे दिन के पहले सेशन के बाद मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट की शानदार शतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने लंच तक पहली पारी में 6 विकेट खोकर 336 रन बना लिए हैं।

दूसरे दिन इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने शानदार शतक जमाया और इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग के एक रिकॉर्ड की बराबरी की। अब उनकी नजरें महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर बनी हुई है। Joe Root ने की Ricky Ponting की बराबरी दरअसल, दूसरे दिन के खेल की शुरुआत इंग्लैंड की टीम ने 211/3 के स्कोर के आगे से शुरू की। क्रीज पर मौजूद जो रूट और हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता तब मिली जब मिचेल स्टार्क ने 48वें ओवर में ब्रूक को आउट कर 169 रन की साझेदारी तोड़ी। ब्रूक 84 रन की अहम पारी खेलकर आउट हुए।

इसके बाद स्टार्क ने कप्तान बेन स्टोक्स को खाता खोले बिना आउट कर इंग्लैंड को झटका दिया। टेस्ट क्रिकेट में यह 14वीं बार था जब स्टार्क ने स्टोक्स को अपना शिकार बनाया। जो रूट ने इसके बावजूद धैर्य नहीं खोया और विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। स्मिथ ने आक्रामक बल्लेबाजी की और कुछ शानदार शॉट लगाए। इसी दौरान रूट ने 60वें ओवर की पहली गेंद पर अपना 41वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह मौजूदा एशेज सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा।

जबकि रूट के टेस्ट करियर का ये 41वां शतक रहा। इस तरह टेस्ट क्रिकेट में वह सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रिकी पोंटिंग (41) की बराबरी कर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे जैक कैलिस (45) और सचिन तेंदुलकर (51) हैं। साल 2021 के बाद से रूट का यह 24वां टेस्ट शतक है, जो किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है।

इंग्लैंड की टीम ने 89 ओवर के बाद 6 विकेट खोकर 370 रन बना लिए हैं। जो रूट के 150 रन भी पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोटिंग और श्रीलंकाई दिग्गज महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ट में 150 से ज्यादा स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे है। उन्होंने कुल 20 बार टेस्ट क्रिकेट में 150 से ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। वहीं, जो रूट ने 17 बार ये कारानामा कर महेला जयवर्धने और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है।