    Abhishek Sharma ने गुरु युवराज सिंह संग किया भांगड़ा, स्टेज पर मचा दी धूम; VIDEO वायरल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    Abhishek Sharma Yuvraj Singh टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के घर इन दिनों शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं। उनकी बहन कोमल शर्मा 3 अक्टूबर को दुल्हनिया बनने जा रही हैं। शादी से पहले का पहला बड़ा फंक्शन लुधियाना में हुआजिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में अभिषेक को अपने गुरु युवराज सिंह के साथ डांस करते देखा जा रहा है।

    Abhishek Sharma ने गुरु Yuvraj Singh के साथ मिलकर किया डांस

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma: टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इन दिनों क्रिकेट के साथ-साथ डांस को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वे अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी से पहले लुधियाना में हुए समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह के साथ मिलकर भांगड़ा किया।

    इस प्री-वेडिंग फंक्शन में पंजाबी सिंगर रंजीत बावा भी थे, जिनके गानों पर अभिषेक ने स्टेज पर जमकर डांस किया। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

    Abhishek Sharma ने गुरु Yuvraj Singh के साथ मिलकर किया डांस

    दरअसल, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की बहन कोमल की शादी से पहले शगुन समारोह लुधियाना के एक होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल गेस्ट शामिल हुए, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को नीले रंग के कुर्ते में स्टेज पर थिरकते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने अपना हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है। 

    वहीं, युवा क्रिकेटर अभिषेक ने अपनी बहन कोमल के प्री-वेडिंग फंक्शन में ब्लैक सूट पहना, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहे थे। दोनों गुरु-चेले की जोड़ी को एक-साथ स्टेज पर थिरकता देख फैंस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।  

    एशिया कप में अभिषेक का रहा बेहतरीन प्रदर्शन

    अभिषेक का हालिया क्रिकेट प्रदर्शन भी शानदार रहा है। उन्होंने एशिया कप 2025 में कमाल की बल्लेबाजी की और 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इसके लिए उन्हें इनाम में एक कार भी मिली।

    अभिषेक ने टूर्नामेंट में लगातार शानदार पारियां खेली। पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन, और श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 44 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।

