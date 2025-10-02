Abhishek Sharma ने गुरु युवराज सिंह संग किया भांगड़ा, स्टेज पर मचा दी धूम; VIDEO वायरल

Abhishek Sharma Yuvraj Singh टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के घर इन दिनों शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं। उनकी बहन कोमल शर्मा 3 अक्टूबर को दुल्हनिया बनने जा रही हैं। शादी से पहले का पहला बड़ा फंक्शन लुधियाना में हुआजिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में अभिषेक को अपने गुरु युवराज सिंह के साथ डांस करते देखा जा रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma: टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा इन दिनों क्रिकेट के साथ-साथ डांस को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वे अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी से पहले लुधियाना में हुए समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह के साथ मिलकर भांगड़ा किया।

इस प्री-वेडिंग फंक्शन में पंजाबी सिंगर रंजीत बावा भी थे, जिनके गानों पर अभिषेक ने स्टेज पर जमकर डांस किया। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। Abhishek Sharma ने गुरु Yuvraj Singh के साथ मिलकर किया डांस दरअसल, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) की बहन कोमल की शादी से पहले शगुन समारोह लुधियाना के एक होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल गेस्ट शामिल हुए, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को नीले रंग के कुर्ते में स्टेज पर थिरकते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने अपना हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है।

वहीं, युवा क्रिकेटर अभिषेक ने अपनी बहन कोमल के प्री-वेडिंग फंक्शन में ब्लैक सूट पहना, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहे थे। दोनों गुरु-चेले की जोड़ी को एक-साथ स्टेज पर थिरकता देख फैंस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

Yuvraj Singh and ABHISHEK Sharma dancing together at abhi's sister wedding ❤️. - Two of the finest left handed batsmen ever produced by India 🥵!! pic.twitter.com/E3m3Agd9Ah — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) October 1, 2025 एशिया कप में अभिषेक का रहा बेहतरीन प्रदर्शन अभिषेक का हालिया क्रिकेट प्रदर्शन भी शानदार रहा है। उन्होंने एशिया कप 2025 में कमाल की बल्लेबाजी की और 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इसके लिए उन्हें इनाम में एक कार भी मिली।