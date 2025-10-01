ICC T20I Ranking: अभिषेक शर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेविड मलान को पीछे छोड़ बने दुनिया के NO.1 बल्लेबाज
एशिया कप 2025 के तुरंत बाद आईसीसी ने टी20I बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। अभिषेक शर्मा अभी भी नंबर वन बने हुए हैं। एशिया कप फाइनल में तहलका मचा चुके अभिषेक आईसीसी टी20I रैंकिंग में भी गदर काट रखा है। इस वक्त उनकी रेटिंग 926 है। वह दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिनकी इतनी रेटिंग अंक है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया के गेंदबाजों में अपन खौफ पैदा करने वाले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में नया इतिहास रच दिया है। अभिषेक ने इतने रेटिंग अंक हासिल कर लिए हैं, जो इससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं की थी। पहले नंबर पर रहते हुए अभिषेक ने यह उपलब्धि हासिल की है।
डेविड मलान को छोड़ा पीछे
इससे पहले सर्वाधिक रेटिंग का रिकॉर्ड डेविड मलान के नाम था। इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने 919 तक की रेटिंग हासिल कर ली थी, लेकिन अब अभिषेक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अभिषेक ने सूर्या और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है।
गौरतलब हो कि एशिया कप के दौरान ही अभिषेक शर्मा ने जब बैक टू बैक तीन अर्धशतक लगाए तो उनकी रेटिंग 931 तक चली गई थी। हालांकि, फाइनल में उनका बल्ला नहीं चला और सस्ते में पवेलियन लौट गए। इससे उनकी रेटिंग कम हो गई है।
जोस बटलर चौथे पर मौजूद
इसके बावजूद भी उनकी रेटिंग फिलहाल 926 की है। रैंकिंग में दूसरे नंबर के बल्लेबाज की बात की जाए तो वहां पर इंग्लैंड के फिल साल्ट मौजूद हैं। उनकी रेटिंग 844 है। पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद अर्धशतकीय पारी से तिलक वर्मा की भी रेटिंग में इजाफा हुआ है।
उनकी रेटिंग 819 की हो गई है। वे इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि, उन्हें रेटिंग का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इंग्लैंड के जॉस बटलर 785 की रेटिंग के साथ नंबर चार पर मौजूद हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका को दो स्थानों का फायदा मिला है। निसांका की रेटिंग अभी 779 की हो गई है।
सूर्यकुमार को हुआ नुकसान
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को उनकी खराब फॉर्म का नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी रेटिंग और रैंकिंग में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली है। सूर्या फिलहाल 698 की रेटिंग के साथ नंबर आठ पर चले गए हैं। इस बार भी उन्हें दो स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा है।
