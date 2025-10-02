क्रिकेटर अभिषेक शर्मा नहीं हो पाएंगे बहन कोमल की शादी में शामिल, वजह जानकर आप भी कहेंगे- देशभक्त हो तो ऐसा

स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपनी बहन कोमल की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कानपुर रवाना होना है। बहन की हल्दी में आशीर्वाद देकर वह टीम इंडिया से जुड़ने निकल पड़े। उन्होंने एशिया कप जीतकर पहले ही परिवार को बड़ा तोहफा दे दिया है। परिवार को उनकी कमी खलेगी पर उन्हें विश्वास है कि अभिषेक मैदान पर शानदार प्रदर्शन करेंगे।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। हर बहन चाहती है कि उसका भाई शादी में उसके साथ खड़ा हो, लेकिन जब भाई देश की शान हो तो उसका फर्ज परिवार से बड़ा हो जाता है। स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा भी अपनी बहन कोमल की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहन की हल्दी में आशीर्वाद देकर वह आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज के लिए कानपुर रवाना हो गए। इससे पहले वे दुबई से एशिया कप जीतकर वह मंगलवार को लुधियाना पहुंचे और बहन के शगुन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वे गायक रंजीत बावा के गीतों पर खूब नाचे। क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी इस दौरान खूब डांस किया।

बुधवार को निर्वाणा क्लब में आयोजित हल्दी की रस्म भी उन्होंने निभाई। रस्म पूरी होते ही वह टीम इंडिया से जुड़ने निकल पड़े। उल्लेखनीय है कि कोमल शर्मा का विवाह तीन अक्टूबर को अमृतसर में लुधियाना के होजरी कारोबारी कवलजीत सिंह के बेटे लविश ओबेराय के साथ होना तय है।