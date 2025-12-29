जिसका करियर खत्म करना चाहता था PCB उसी ने तूफानी दोहरा शतक ठोक तोड़ा इंजमाम का दशकों पुराना रिकॉर्ड
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल की शुरुआत में एक खिलाड़ी को प्रशासनिक जिम्मेदारी देकर उसका करियर खत्म करना चाहता था, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने घर पर ही ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक बड़ा काम किया है। मसूद ने प्रेसिडेंट कप डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट में सुई नॉर्दन गैस से खेलते हुए सहर एसोसिएट्स के खिलाफ हुए मैच के पहले दिन दोहरा शतक जमाया। उन्होंने इसी के साथ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के एक पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।
मसूद ने इस मैच के पहले दिन महज 177 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया जो पाकिस्तान के घरेलू फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में अभी तक का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंजमाम के नाम था। इंजमाम ने साल 1992 में इंग्लैंड दौरे के दौरान एक टूर मुकाबले में 188 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया था।
टीम को पहुंचाया मजबूत स्थिति में
दिन का खेल खत्म होने तक मसूद ने 185 गेंदों का सामना कर 212 रन बना लिए हैं। मसूद की इस पारी ने उनका नाम सिर्फ रिकॉर्ड बुक में ही दर्ज नहीं कराया बल्कि उनकी टीम को भी मजबूत किया है। इंजमाम का तीन दशक पुराना रिकॉर्ड काफी दिनों से कायम था और लग रहा था कि उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मसूद के नाम अब ये रिकॉर्ड हो गया है।
बोर्ड खत्म करना चाहता था करियर खत्म
मसूद ने हाल के समय में क्रिकेट को लेकर काफी प्रतिबद्धता दिखाई है। 36 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के फुलटाइम रोल को ठुकरा दिया था। मसूद ने अपने खेलने पर फोकस रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल की शुरुआत में मसूद को सलाहकार नियुक्त किया था, लेकिन वह चाहता था कि मसूद खेलना छोड़ दें और पूरी तरह से प्रशासनिक पद संभाल लें, लेकिन मसूद ने ऐसा करने से मना कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।