IND vs SA 1st Test: Yashasvi Jaiswal बने नंबर-1, सचिन तेंदुलकर वाला कारनामा कर ईडन गार्डन्स में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Yashasvi Jaiswal IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट की शुरुआत भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के लिए यादगार बन गई। युवा बल्लेबाज ने मैच में उतरते ही एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसने टेस्ट क्रिकेट में उनकी क्षमता की नई मिसाल पेश की है। जायसवाल अब लगातार सबसे ज्यादा अलग-अलग स्थानों पर टेस्ट खेलने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं।

Yashasvi Jaiswal ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दरअसल, यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार 27 टेस्ट मुकाबले अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं। यह आंकड़ा बताता है कि उन्होंने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, अलग पिच में अपने खेल में निरंतरता बनाए रखी है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इतने कम समय में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की और उन्हें क्यों भारत का भविष्य कहा जाता है।

बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर के क्लब में इसके साथ ही एंट्री की। संजय मांजरेकर ने अपने दौर में लगातार 33 टेस्ट अलग-अलग स्थानों पर खेले थे, जबकि सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा 32 मैचों का रहा। हालांकि ये दोनों रिकॉर्ड सक्रिय खिलाड़ियों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए मौजूदा समय में में जायसवाल का यह उपलब्धि बिल्कुल खास मानी जा रही है।