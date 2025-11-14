IND vs SA: 'बौना भी है', पंत और बुमराह ने मजाक-मजाक में पार की सारी हदें, बीच मैदान पर बावुमा का उड़ाया बुरा मजाक
IND vs SA: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा के लिए एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है और उन्हें असंवेदनशील बताया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने मजाक-मजाक में सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के खिलाफ गैरवाजिब टिप्पणी की जो किसी भी लहजे से सही नहीं हैं।
इन दोनों ने बावुमा को बौना कह डाला। ये बात स्टम्प माइक में कैद हो गई। पंत और बुमराह की ये बातचीत इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दोनों को जमकर कोसा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर दोनों को गैरजिम्मेदाराना और संवेदनहीन बता रहे हैं।
ये है मामला
दरअसल, बुमराह और पंत ने बावुमा को बौना तक कह डाला। मामला 13वें ओवर की आखिरी गेंद का है। बुमराह की गेंद बावुमा ने खेली जो उनके पैड पर लगी। टीम इंडिया ने अपील की लेकिन अंपायर ने नकार दिया। बुमराह ने बावुमा के खिलाफ रिव्यू लेने को कहा। इस दौरान वह अपनी टीम के साथियों के साथ बात कर रहे थे। तभी बुमराह ने बावुमा को बौना कह दिया।
बुमराह- ये बौना भी तो है।
पंत- बौना तो है
बुमराह- बौन है ये।
इस बयान को संवेदनहीन माना जा रहा है और पंत और बुमराह को बावुमा से माफी तक मांगने से कहा जा रहा है। टीम इंडिया भी इस कारण निशाने पर है। बुमराह रिव्यू लेने की बात कर रहे थे लेकिन पंत ने कहा कि गेंद लेग स्टम्प के बाहर जा रही है।
पहले सेशन का हाल
इस टेस्ट मैच के पहले दिन का पहला सेशन भारत के नाम रहा। नई गेंद से बुमराह ने कमाल किया और दो अहम विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी अपना खाता खोला। साउथ अफ्रीका ने पहला सत्र खत्म होने तक तीन विकेट खोकर 105 रन बना लिए थे। बुमराह ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रियान रिकलटेन को आउट किया जो 23 रन बना पाए। फिर 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एडेन मार्करम को पवेलियन की राह दिखाई। वह 31 रन बना पाए। कुलदीप ने वाबुमा को पवेलियन भेजा। साउथ अफ्रीकी कप्तान ने तीन रन ही बनाए।
JB - "bauna hai yeh"— ~ (@Ro_Hrishu_45) November 14, 2025
RP- "bauna hai but laga yahape"
JB - "bauna hai yeh BC"
😭😭😭Broo #indvssa pic.twitter.com/Upmw6iTowt
Most Shameful and Unlikeable Team of Cricket-India. Jasprit Bumrah and Rishabh Pant should be immediately banned and India should apologise to Temba Bavuma. Shame on Commentators as well for not pointing it outpic.twitter.com/XYPSUOd8Ks— Aryan Goel (@Aryan42832Goel) November 14, 2025
