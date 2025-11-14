IND vs SA 1st Test: अभेद्य दुर्ग में तब्दील हुआ ईडन गार्डेंस, घर में कप्तान गिल की 'असली' परीक्षा

विशाल श्रेष्ठ, जागरण कोलकाता। दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार ईडन गार्डेंस 6 साल बाद फिर टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। पिछली बार यहां हुए देश के पहले डे-नाइट टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार चुनौती बेहद कड़ी है। सामने कोई और नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका है।

नए कप्तान शुभमन गिल की घर में यह पहली कठिन परीक्षा होगी। भारत ने पिछले साल न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 की करारी शिकस्त खाई थी, लेकिन नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में शानदार वापसी करते हुए पहले इंग्लैंड के खिलाफ उसी की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ की। फिर घरेलू टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया।

चोकर दाग हुआ है खत्म दूसरी तरफ खुद पर दशकों से लगा 'चोकर' का दाग मिटा चुकी साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने को कोई कसर छोडऩे के मूड में नहीं है। वह अपने लिए बेहद कठिन एशियाई परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आई है। दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान तेंबा बावुमा ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते हुए मैच की पूर्व संध्या पर यहां तक कह दिया कि उनके लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष होगा।

तेंबा ने यह भी खुलासा किया कि सीरीज जीतने को उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से भी टिप्स लिए हैं। वैसे दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत में टेस्ट सीरीज सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां पिछले सात में से छह टेस्ट मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है, हालांकि कप्तान बावुमा के नेतृत्व वाली यह टीम बिल्कुल अलग टीम है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपना स्थान मजबूत करने के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है।

जैसी पिच, वैसी टीम चूंकि यह मात्र दो मैचों की सीरीज है इसलिए दोनों टीमें ईडन से बढ़त बनाने को पूरा जोर लगाएंगी। ऐसे में वे पहले टेस्ट में अधिक प्रयोग करने के पक्ष में नहीं दिख रहीं यानी जैसी पिच व परिस्थितियां होंगी, उसी के मुताबिक सर्वोत्तम खिलाड़ियों के साथ उतरेंगी। गिल अंतिम एकादश में बल्लेबाजों व गेंदबाजी का सही संयोजन रखना चाहते हैं। ईडन की पिच स्पिनरों के अनुकूल है इसलिए गिल स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल व वॉशिंगटन सुंदर के साथ उतरना चाहेंगे।

दक्षिण अफ्रीका भी पिच को देखते हुए स्पिनरों को विशेष महत्व दे रहा है। वह भी तीन स्पिनरों केशव महाराज, सेनुरन मुथुस्वामी व सिमोन हार्मर के साथ उतरने की तैयारी में है। तेज गेंदबाजी की कमान अनुभवी कसिगो रबादा व मार्को जानसेन के कंधों पर होगी। बल्लेबाजी में वाबुमा व पूर्व कप्तान एडेन मार्करम को मोर्चा संभालना होगा।

टॉस होगा अहम अमूमन ईडन की पिच शुरू में बल्लेबाजी के अनुकूल होती है इसलिए टास जीतकर दोनों ही टीमें पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगी ताकि शुरू में अच्छा स्कोर खड़ा करके फिर गेंदबाजी से दबाव बनाया जा सके। ऐसे में टास अहम होगा, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के बल्लेबाजों के लिए शुरुआती एक घंटा काफी अहम होगा।