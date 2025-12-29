Vijay Hazare Trophy: 15 चौके और 8 छक्के... Dhruv Jurel ने ठोका अपना पहला लिस्ट-ए शतक

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Dhruv Jurel Century: भारतीय विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल ने अपने लिस्ट-ए क्रिकेट का पहला शतक ठोक दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के तीसरे राउंड मैच में यूपी की टीम का सामना बड़ौदा से हो रहा है। राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में यूपी के विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरेल ने बल्ले से तबाही मचाई और 101 गेंद पर नाबाद 160 रन की पारी खेली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये उनके लिस्ट-ए करियर का पहला शतक भी रहा। 78 गेंदों का सामना करते हुए ध्रुव ने ये शतकीय पारी खेली, जिसके दम पर यूपी की टीम ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 369 रन का टोटल बनाया। इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों में भी ध्रुव ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी।

Dhruv Jurel का पहला लिस्ट-ए क्रिकेट शतक दरअसल, 24 साल के ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel List-A Century) ने नंबर-3 पर बैटिंह करते हुए बड़ौदा की टीम के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और मैदान पर चौके-छक्कों की खूब बौछार की। उन्होंने रसिख सलाम की खूब खबर ली और उनके ओवर में 14 गेंदों पर 55 रन कूट डाले। जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी की ओर से शानदार अंदाज में शुरुआत की थी। उन्होंने हैदराबाद और चंडीगढ़ के खिलाफ शुरुआती दो राउंड में अर्धशतकीय पारियां खेली है।

बता दें कि जुरेल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। रिंकू सिंह ने भी ठोका अर्धशतक यूपी की टीम की तरफ से ध्रुव जुरेल के 160 रन की नाबाद पारी के अलावा अभिषेक गोस्वामी ने 51 रन, जबकि कप्तान रिंकू सिंह ने 63 रन की पारी खेली। प्रशांत वीर ने 35 रन बनाए। यूपी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 369 रन बनाए।