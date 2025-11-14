Language
    IND vs SA: टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा-'मैं सिर्फ फाइनल...'

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस नहीं जीत सके। कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में वह सिक्के की जंग हार गए, लेकिन इसके बाद गिल ने अपने आप को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 

    शुभमन गिल ने फिर गंवाया टॉस

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के साथ टॉस हारने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। वनडे हो या टी20 या टेस्ट, टॉस जीतना भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। बीच-बीच में एकाध टॉस टीम इंडिया के हिस्सा आ जाता है लेकिन हार का सिलसिला बहुत ज्यादा लंबा होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में भी भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टॉस नहीं जीत सके। हालांकि, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया।

    कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके।

    गिल ने दिया बड़ा बयान

    गिल से जब टॉस हारने के बाद इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं जो इकलौता टॉस जीतूंगा वो उम्मीद है डब्ल्यूटीसी फाइनल का होगा।"

    बावुमा ने कोलकाता ने टॉस जीतने के बाद इतिहास रच दिया। ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा बीते आठ टेस्ट मैचों में जीता गया पहला टॉस है। इससे पहले 2015 में किसी साउथ अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीता था। वहीं कोलकाता में साउथ अफ्रीका ने साल 2010 में टॉस जीता था।

    साउथ अफ्रीकी पारी ढेर

    जहां तक साउथ अफ्रीकी पारी की बात है तो पहली पारी में ये टीम सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई। दूसरे सत्र में ही इस टीम को पवेलियन लौटना पड़ा। टीम के लिए सबसे ज्यादा 31 रन एडेन मार्करम ने बनाए। वियान मुल्डर और टोनी डी जोर्जी ने 24-24 रनों की पारियां खेलीं। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के हिस्से दो-दो विकेट आए। अक्षर पटेल को एक सफलता मिली।

