IND vs SA: टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा-'मैं सिर्फ फाइनल...'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के साथ टॉस हारने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। वनडे हो या टी20 या टेस्ट, टॉस जीतना भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। बीच-बीच में एकाध टॉस टीम इंडिया के हिस्सा आ जाता है लेकिन हार का सिलसिला बहुत ज्यादा लंबा होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में भी भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टॉस नहीं जीत सके। हालांकि, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, भारतीय गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके।

गिल ने दिया बड़ा बयान गिल से जब टॉस हारने के बाद इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं जो इकलौता टॉस जीतूंगा वो उम्मीद है डब्ल्यूटीसी फाइनल का होगा।" बावुमा ने कोलकाता ने टॉस जीतने के बाद इतिहास रच दिया। ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा बीते आठ टेस्ट मैचों में जीता गया पहला टॉस है। इससे पहले 2015 में किसी साउथ अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीता था। वहीं कोलकाता में साउथ अफ्रीका ने साल 2010 में टॉस जीता था।