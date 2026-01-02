स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दुनिया के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक हैं। वह दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है और मौजूदा समय में कोई भी उनके पास जाता नहीं दिख रहा है। सचिन ने अपने जीवन में एक से एक पारियां खेलीं जिनमें शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया वनडे शतक भी और सिडनी में बिना कवर ड्राइव खेले टेस्ट मैच में जमाया दोहरा शतक भी।

सचिन की महान पारियों की बात की जाती है तो ये उनमें आती हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में खेली गई पारी भी शामिल है। हालांकि, उनके एक पुराने दोस्त जो टीम इंडिया में सचिन के साथ खेल चुके हैं उन्होंने सचिन के ऑस्ट्रेलिया में जमाए टेस्ट शतक को उनकी बेस्ट पारी बताया है। इस शख्स का नाम है प्रवीण आमरे।

इसलिए थी महान पारी आमरे ने अपनी बात के पीछे तर्क देते हुए पर्थ की पिच का हवाला दिया है। सचिन ने साल 1992 में पर्थ में मुश्किल विकेट पर अपना ऑस्ट्रेलिया में पहला इंटरनेशनल शतक जमाया था और आमरे उस दौरे पर सचिन के रूममेट थे। दूरदर्शन के एक शो पर आमरे ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, "उनके सभी शतकों में से, उन्होंने पर्थ में जो शतक जमाया था वो काफी अलग था। वह उस समय 18 साल के थे। मैं 12वां खिलाड़ी था और उनका रूममेट भी। मैंने वो पारी ग्राउंड जीरो से देखी थी।"

उन्होंने कहा, "पिच में काफी दरारें थीं। सचिन ने एक दरार के अंदर अपना बैट रख दिया था और बैट खड़ा हो गया था। इस तरह की पिच पर विश्व स्तरीय गेंदबाजों के सामने जहां गेंद कहीं भी जा सकती थी, वहां उन्होंने अपनी स्किल, क्लास और माइंडसे दिखाया जो उनकी आयु से काफी ज्यादा था। पर्थ का शतक, मैंने इससे बहेतर पारी नहीं देखी।"