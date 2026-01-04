'और क्या करे वो', मोहम्मद शमी के कोच ने अजीत अगरकर की उधेड़ी बखियां, जमकर सुनाई खरी खोटी
टीम इंडिया से लगातार बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बचपन के कोच ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने शमी के लगातार अ ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है। इस टीम में एक बार फिर मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। शमी लगातार सेलेक्टर्स की नजरअंदाजी झेल रहे हैं जबकि वह घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे है। इसी कारण उनके कोच बदरुद्दीन ने चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर पर एक बार फिर हमला बोला है।
इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में भी शमी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी को देखते हुए उम्मीद जगी थी कि शमी की वनडे टीम में वापसी हो सकती है। वह पिछले साल खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा थे और ये ट्रॉफी भारत ने जीती थी, लेकिन इसके बाद उनको टीम में जगह नहीं मिली है।
'और क्या करना होगा'
शमी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक 11 विकेट हासिल किए हैं। फिर भी उन्हें वनडे टीम में जगह नहीं मिली। सेलेक्टर्स के फैसले को लेकर शमी के कोच ने सवाल किया है कि अब इस क्रिकेटर को और क्या करना चाहिए जिससे टीम में चयन हो जाए। शमी के कोच न इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, "एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है? एक गेंदबाज को और कितने विकेट लेने चाहिए।"
करियर खत्म होने का डर
उनके कोच को इस बात का भी डर सता रहा है कि शमी का करियर अब खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि वह उन्हें वनडे टीम में नहीं चाहते हैं। उनके पास देने को अभी बहुत कुछ है।"
शमी घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हैं। बंगाल की टीम के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी इस फैसले को सही नहीं बताया है। उन्होंने रेवजस्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, "सेलेक्शन कमेटी ने शमी के साथ सही नहीं किया। शमी ने हाल के दौर में जितनी शिद्दत से घरेलू क्रिकेट खेला है वो किसी और खिलाड़ी ने नहीं किया। घरेलू क्रिकेट में लगातार खेलने के बाद कमेटी ने शमी के साथ जो किया वो शर्मनाक है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।