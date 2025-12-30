क्या Gautam Gambhir की होगी छुट्टी? BCCI उपाध्यक्ष Rajeev Shukla ने 'सस्पेंस' किया खत्म!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir News: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। भारत के खराब टेस्ट प्रदर्शन के बाद यह कहा जा रहा था कि शायद गंभीर को उनके पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है।

Gautam Gambhir की कोचिंग पर उठ रहे सवाल दरअसल, जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर ने कोच का पद संभाला था। तब से अब तक का सफर टीम इंडिया के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड से 0-3 और दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।