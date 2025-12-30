Language
    क्या Gautam Gambhir की होगी छुट्टी? BCCI उपाध्यक्ष Rajeev Shukla ने 'सस्पेंस' किया खत्म!

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के खराब टेस्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें पद से हटाने की अटकलें थीं। हालांकि, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राज ...और पढ़ें

    Gautam Gambhir की कोचिंग पर उठ रहे सवाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir News: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। भारत के खराब टेस्ट प्रदर्शन के बाद यह कहा जा रहा था कि शायद गंभीर को उनके पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है।

    दरअसल, जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर ने कोच का पद संभाला था। तब से अब तक का सफर टीम इंडिया के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड से 0-3 और दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

    इतना ही नहीं, गंभीर भारत के पहले ऐसे कोच बन गए हैं जिनके समय में टीम इंडिया घर में दो बार टेस्ट सीरीज में 'व्हाइटवॉश' हुई है।

    वहीं, उनके मार्गदर्शन में खेले गए 19 टेस्ट मैचों में से भारत केवल 7 मैच ही जीत पाया है। 

    ऐसे में गौतम गंभीर की लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया कि कोच बदलने की कोई बात नहीं चल रही है। उन्होंने कहा,

    मीडिया में कोच गौतम गंभीर को लेकर जो भी अफवाहें चल रही हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भी यह साफ कर दिया है कि नए कोच को लाने या गंभीर को हटाने की हमारी कोई योजना नहीं है।

    -

    बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला

    कब तक कोच रहेंगे गंभीर?

    गौतम गंभीर का बीसीसीआई के साथ अनुबंध नवंबर 2027 तक है। बोर्ड के बयानों से यह साफ है कि वह फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें टीम को सुधारने का पूरा मौका दिया जाएगा।

    WTC 2027 Final में पहुंचना भारत का मिशन

    भारतीय टीम के लिए अब असली परीक्षा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 का फाइनल है। फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को अपने अगले 9 टेस्ट मैचों में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। टीम का अगला बड़ा इम्तिहान 2026 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरों पर होगा।

