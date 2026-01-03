टी-20 क्रिकेट हो जाएगा और भी रोमांचक, पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने कर दी बड़े बदलाव की मांग

नई दिल्ली, पीटीआई: पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने टी-20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अपील करते हुए सुझाव दिया है कि टीम के किसी एक गेंदबाज को मौजूदा चार ओवर के कोटे के बजाय पांच ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी टी-20 में प्रत्येक गेंदबाज को अधिकतम चार ओवर फेंकने की अनुमति है, लेकिन टाफेल का मानना है कि किसी एक गेंदबाज को पांचवा ओवर करने की अनुमति देने से इस खेल में नया रणनीतिक आयाम जुड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के इस 54 वर्षीय अंपायर ने क्रिकबज से कहा कि मैंने कुछ अलग-अलग लीग को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर कोई बल्लेबाज पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पूरी पारी में क्रीज पर रह सकता है, तो फिर हम सभी गेंदबाजों को चार ओवर तक क्यों सीमित कर रहे हैं।