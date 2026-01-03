टी-20 क्रिकेट हो जाएगा और भी रोमांचक, पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने कर दी बड़े बदलाव की मांग
पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने टी-20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अपील करते हुए सुझाव दिया है कि टीम के किसी एक गेंदबाज को मौजू ...और पढ़ें
नई दिल्ली, पीटीआई: पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने टी-20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अपील करते हुए सुझाव दिया है कि टीम के किसी एक गेंदबाज को मौजूदा चार ओवर के कोटे के बजाय पांच ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी टी-20 में प्रत्येक गेंदबाज को अधिकतम चार ओवर फेंकने की अनुमति है, लेकिन टाफेल का मानना है कि किसी एक गेंदबाज को पांचवा ओवर करने की अनुमति देने से इस खेल में नया रणनीतिक आयाम जुड़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया के इस 54 वर्षीय अंपायर ने क्रिकबज से कहा कि मैंने कुछ अलग-अलग लीग को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर कोई बल्लेबाज पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पूरी पारी में क्रीज पर रह सकता है, तो फिर हम सभी गेंदबाजों को चार ओवर तक क्यों सीमित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वह हाल ही में नियमों में किए गए सभी बदलाव का समर्थन नहीं करते हैं, जिनमें इम्पैक्ट प्लेयर नियम और रणनीतिक टाइमआउट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा सभी बदलाव अच्छे नहीं होते। हम सिर्फ मार्केटिंग हथकंडे के लिए चीजों को बदलते रहते हैं। टाफेल को 2004 और 2008 के बीच लगातार पांच बार आईसीसी अंपायर आफ द ईयर का पुरस्कार मिला था।
