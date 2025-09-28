शनिवार को क्रिकेट में नया इतिहास लिखा गया। इससे साबित हो गया कि क्रिकेट सच में अनिश्चितताओं का खेल है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में नेपाल ने 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्‍टइंडीज को हराकर इतिहास रच दिया। हालांकि जीत के बाद नेपाल के कप्‍तान रोहित ने सूर्यकुमार यादव वाली गलती कर दी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में आज भारत और पाकिस्‍तान की टक्‍कर होगी। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले शनिवार को क्रिकेट में नया इतिहास लिखा गया।

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में नेपाल ने 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्‍टइंडीज को हराकर इतिहास रच दिया। पहली बार नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में किसी टेस्ट खेलने वाले देश को हराया है।

नेपाल ने बनाए 148 रन टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी नेपाल ने कप्‍तान रोहित पौडेल के 38 और कुशल मल्ला के 30 रनों की बदौलत 148 रन बनाए। जवाब में वेस्‍टइंडीज टीम तय ओवर में 9 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। रोहित को प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

उन्‍होंने यह अवॉर्ड नेपाल हिंसा में शहीद हुए लोगों को समर्पित किया। एशिया कप 2025 में ग्रुप स्‍टेज के दौरान पाकिस्‍तान को हराने के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने जीत देश के जवानों को समर्पित की थी। जीत के बाद कही दिल की बात जीत के बाद नेपाल के कप्‍तान रोहित ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट खेलने वाले देश को हराने का लंबा इंतजार खत्‍म हुआ, वो भी यूएई में हमारी मेजबानी में हुई सीरीज में हुआ। यहां 150-160 का स्कोर पर्याप्‍त था, पिछली सीरीज को देखें तो टीमें 150-160 का स्कोर बनाकर जीत रही थीं। 80-90 प्रतिशत हमने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, स्पिनर आज शानदार थे।"

नेपाल के कप्‍तान ने कहा, "मैं यह अवॉर्ड अपने देश में शहीद हुए लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, इसलिए अगर हम नेपाल के लोगों को थोड़ी सी खुशी दे सकें, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा।"