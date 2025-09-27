WI vs NEP: नेपाल ये तूने क्या किया...वेस्टइंडीज को T20I में हराकर इतिहास रच दिया, 148 का स्कोर डिफेंड कर लिया

शारजाह में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेपाल ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। यह स्कोर वेस्टइंडीज के सामने बहुत छोटा लग रहा था। हालांकि नेपाल की गेंदबाजी यूनिट ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल टीम ने वेस्टइंडीज टीम को टी20I में हराकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। तीन टी20I मैच की सीरीज में नेपाल ने वेस्टइंडीज को पहले मैच में 19 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ नेपाल ने इतिहास रच दिया। टीम ने पहली बार टेस्ट खेलने वाली टीम को हराया।

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। यह वेस्टइंडीज के सामने बहुत छोटा लग रहा था। हालांकि, नेपाल की गेंदबाजी यूनिट ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी।

🇳🇵A new chapter written in Nepal’s cricketing story! 📣 Rhinos 🇳🇵 defeats West Indies by 19 runs our first-ever triumph against a full member nation! pic.twitter.com/v7RgBIo58j — CAN (@CricketNep) September 27, 2025 नेपाल ने किए छोटे-छोटे प्रयास शारजाह में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गेंदबाजों ने इसको सही साबित किया। नेपाल को पहला झटका 8 के स्कोर पर लगा और 12 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद कप्तान रोहित (38) और कुशल मल्ला (30) ने टीम को 100 के करीब पहुंचाया।

होल्डर ने लिए चार विकेट गुलशन झा ने 22 रन का योगदान देकर टीम का स्कोर 100 के पार कर दिया। पुछल्ले बल्लेबाजों ने छोटे-छोटे स्कोर कर टीम को 148 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज के अनुभवी खिलाड़ी जेसन होल्डर ने चार विकेट चटकाए, जबकि नेविन बिदाईसी ने तीन विकेट झटके।

फील्डिंग में किया कमाल वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन-अप देखते हुए यह स्कोर छोटा लग रहा था, लेकिन नेपाल के फील्डरों और गेंदबाजों ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। वेस्टइंडीज को 5 के स्कोर पर पहला झटका लगा। काइल मेयर्स 5 रन बनाकर रन आउट हुए। अकीम अग्युस्त 15 रन बनाकर नंदन यादव का शिकार बने।

नौसिखियों के सामने फेल हुए कैरेबियाई बल्लेबाज अभी टीम का स्कोर 50 भी नहीं पहुंचा था कि कप्तान रोहित ने जेवेल एंड्रयू को 5 के निजी स्कोर पर आउट कर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका दिया। इसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला चल पड़ा। आमिर जंगू (19), केसी कार्टी (16, रन आउट), जेसन होल्डर (5), नेविन बिदाईसी (22, हिट विकेट), कप्तान अकील हुसैन (18) और फेबियन ऐलेन (19) बड़ी पारी नहीं खेल पाए।