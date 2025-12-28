AUS vs ENG, Ashes: ‘मैं सदम में…’ दो दिन में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खत्म होने पर पिच क्यूरेटर का हैरान कर देने वाला रिएक्शन

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार उन्होंने पिच में करीब 10 मिलीमीटर नमी रखी थी, क्योंकि मैच के आखिर में काफी गर्म मौसम रहने वाला था।

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर करीब 15 साल बाद टेस्ट जीत हासिल की। हालांकि, एशेज सीरीज अभी भी इंग्लैंड की पहुंच से बाहर है, लेकिन बेन स्टोक्स की टीम ने दमदार खेल दिखाया और बॉक्सिंग डे टेस्ट को दूसरे दिन सिर्फ 32.2 ओवर में ही खत्म कर दिया।