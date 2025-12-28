Language
    AUS vs ENG, Ashes: ‘मैं सदम में…’ दो दिन में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खत्म होने पर पिच क्यूरेटर का हैरान कर देने वाला रिएक्शन

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    Ashes 2025: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के मुख्य क्यूरेटर मैट पेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट के दो दिन में खत्म होने से है ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो दिन में बॉक्सिंग डे टेस्ट खत्म होने के बाद MCG की पिच ने क्यूरेटर को चौंकाया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के मुख्य क्यूरेटर मैट पेज उस समय हैरान रह गए, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा एशेज टेस्ट सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया। मैच के पहले दिन ही कुल 20 विकेट गिर गए थे, जबकि पूरे मैच में 36 विकेट गिरे।

    MCG की पिच ने क्यूरेटर को चौंकाया

    दरअसल, मैच के बाद मैट पेज ने SEN क्रिकेट से बात करते हुए कहा,

     

    पहले दिन जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। एक दिन में 20 विकेट गिरना, मैंने अपने करियर में ऐसा टेस्ट कभी नहीं देखा और उम्मीद है दोबारा न देखूं।

    -

    MCG पिच क्यूरेटर

    उन्होंने आगे कहा कि दो दिन तक जो कुछ भी हुआ, वह किसी रोलर-कोस्टर से कम नहीं था।

    पेज ने भरोसा जताया कि हम इससे सीखेंगे, आगे बेहतर करेंगे और पहले की तरह मजबूत होकर वापसी करेंगे।

    हालांकि उन्हें इस बात का दुख था कि टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने पिच के तेज गेंदबाजों के अनुकूल होने की वजह भी बताई।

    पेज ने कहा,

     

    इस साल हमने ऐसी पिच तैयार की जो बल्लेबाजों के मुकाबले गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार रही। पिछले साल काफी गर्मी थी, जिससे नमी को नियंत्रित करना आसान रहा। हमने पिच की ऊपरी सतह में ज्यादा नमी छोड़ी थी, ताकि शुरुआत में गेंद और बल्ले के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिले।

    -

    पिच क्यूरेटर

    उन्होंने यह भी बताया कि इस बार उन्होंने पिच में करीब 10 मिलीमीटर नमी रखी थी, क्योंकि मैच के आखिर में काफी गर्म मौसम रहने वाला था।

    इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर करीब 15 साल बाद टेस्ट जीत हासिल की। हालांकि, एशेज सीरीज अभी भी इंग्लैंड की पहुंच से बाहर है, लेकिन बेन स्टोक्स की टीम ने दमदार खेल दिखाया और बॉक्सिंग डे टेस्ट को दूसरे दिन सिर्फ 32.2 ओवर में ही खत्म कर दिया।

