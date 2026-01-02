'अर्जुन बिल्कुल सचिन की तरह बैटिंग करता है', योगराज सिंह ने कही हैरान करने वाली बात, कोचेस पर उठा दिए सवाल
युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बल्लेबाजी पर बयान दिया है। योगराज ने कहा कि अर्जुन एक विशुद्ध बल्लेबाज हैं ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह आए दिन अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की बैटिंग को लेकर बयान दिया है। योगराज ने कहा है कि अर्जुन एक विशुद्ध बल्लेबाज हैं और अपने पिता की तरह बैटिंग करता है, लेकिन कोचेस उसे बल्लेबाजी का मौका नहीं देते हैं।
अर्जुन ने योगराज सिंह की एकेडमी में भी अभ्यास किया है। योगराज ने उन्हें काफी दिन ट्रेनिंग दी थी। योगराज ने कहा कि जब अर्जुन उनके पास आए थे तो इसके बाद रणजी ट्रॉफी में जाकर उन्होंने शतक जमाया था। अर्जुन मुंबई के लिए नहीं खेलते हैं। वह घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं। वहीं आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इस सीजन वह लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से खेलेंगे।
गेंदबाजी पर दे रहे हैं ध्यान
योगराज ने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि सभी कोचेस अर्जुन की गेंदबाजी पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन वह एक विशुद्ध बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा, "वह लोग उनकी गेंदबाजी पर फोकस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोचेज को हुआ क्या है। वह एक बल्लेबाज है। जब वह मेरी एकेडमी में मेरे कैम्प में आए थे तो मुझे उनका ख्याल रखने को कहा गया था। एक दिन उनको गेंद लग गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया था। इसके बाद वह ठीक हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि पैड पहनो, उसने कहा कि वो लोग उसे बैटिंग नहीं देते।"
मुंबई इंडियंस से की थी अपील
योगराज ने कहा कि उन्होंने मुंबई इंडियंस से भी अपील की थी कि वह अर्जुन को ओपनिंग के लिए भेजें। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें कभी बैटिंग करते हुए नहीं देखा। तो हम इंडोर नेट्स में गए और उसने चारों तरफ गेंदें मारीं। मैंने उसके कोच से पूछा कि आप उसे बैटिंग का मौका क्यों नहीं देते हो? लेकिन वो बहाने बनाने लगे। मैंने उनसे कहा कि वह एक प्रोपर बल्लेबाज है और अपने पिता की तरह बैटिंग करता है। जब वह मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे तब मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि उन्हें कुछ मैचों में ओपनिंग कराओ, लेकिन उन्होंने बात हीं सुनी।"
