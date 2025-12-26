सात करोड़ के खिलाड़ी की नहीं बनती आरसीबी की प्लेइंग-11 में जगह, भारत के पूर्व कप्तान ने किया बड़ा दावा
भारत के पूर्व कप्तान ने आरसीबी द्वारा नीलामी में खरीदे गए सात करोड़ के खिलाड़ी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि टीम ने उन्हें खरीद तो लिया है लेकि ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल की मिनी नीलामी में वेंकटेश अय्यर के लिए सात करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि इस आकर्षक टी-20 लीग के शुरुआती चरण में इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को एकादश में जगह मिलना मुश्किल होगा।
मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने इस महीने की शुरुआत में नीलामी में अय्यर की पूर्व टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को पीछे छोड़कर इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा था। फ्रेंचाइजी ने 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई नीलामी में अय्यर, जैकब डफी और मंगेश यादव समेत कई खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और मजबूत किया।
अय्यर के लिए होगी मुश्किल
जियोस्टार के विशेषज्ञ कुंबले ने कहा कि वेंकटेश अय्यर के लिए शुरुआती एकादश में जगह बनाना मुश्किल होगा। आप जीतने वाली टीम में संदेह पैदा नहीं करना चाहते। इसी सोच के चलते फ्रेंचाइजी ने रवि बिश्नोई पर बोली नहीं लगाई ताकि सुयश शर्मा को किसी अनुभवी भारतीय स्पिनर से खतरा महसूस न हो।
उन्होंने कहा कि आरसीबी को लगा था कि अय्यर को कोई और फ्रेंचाइजी अधिक बोली लगाकर खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे वेंकटेश अय्यर को पाकर खुश हैं। कुंबले की कप्तानी में आरसीबी 2009 सत्र का उपविजेता बना था। वह 2011 में इस टीम के मुख्य कोच बने थे। इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने आईपीएल विजेता टीम के मूल खिलाड़ियों को बरकरार रखकर अच्छा काम किया है।
टीम के पास एक शानदार विकल्प
भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय बांगर ने भी कहा कि इस बात पर सवाल उठ सकता है कि अय्यर को शुरुआती एकादश में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन टीम के पास एक शानदार विकल्प है। उन्होंने कहा कि वेंकटेश अय्यर पर पिछले सत्र से ही सबकी नजरें टिकी हुई थीं। वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आत्मविश्वास साफ दिखता है। बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक और आरसीबी के लिए प्रतिभाओं की खोज करने वाले मालोलन रंगराजन के पास अय्यर के रूप में एक अच्छा विकल्प है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।