Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सूर्यकुमार यादव के साथ अपने 'रिश्ते' को लेकर खुशी मुखर्जी ने दी सफाई, फैंस ने ली राहत की सांस

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    खुशी मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि सूर्यकुमार यादव के साथ उनका कोई "रोमांटिक रिश्ता" नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया और बढ़ा-चढ़ाकर पेश ...और पढ़ें

    Hero Image

    टी20 टीम के कप्‍तान हैं सूर्यकुमार यादव।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और टीवी एक्‍ट्रेस खुशी मुखर्जी ने हाल ही में कहा था कि भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव उन्‍हें मैसेज करते थे। खुशी ने एमटीवी स्पिलिट्सविला में कहा कि सूर्यकुमार उन्हें काफी मैसेज करते थे। उन्होंने कहा कि दोनों की बातें ज्यादा चली नहीं। सूर्यकुमार यादव अब शादीशुदा हैं। लंबे समय तक डेट करने के बाद उन्‍होंने देविशा से शादी की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशी ने दी सफाई

    खुशी मुखर्जी ने अब एनडीटीवी से बातचीत में सूर्यकुमार यादव के बारे में कही बातों पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा, "क्या हम दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते?" इससे पहले खुशी के बयान ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। टी20 विश्व कप शुरू होने में करीब डेढ़ महीने बाकी हैं। सूर्यकुमार की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में सूर्या की जगह पर संकट मंडरा सकता था। हालांकि, अभी ऐसा होता नहीं दिखा रहा है।

    खुशी ने स्पष्ट किया कि सूर्यकुमार यादव के साथ उनका कोई "रोमांटिक रिश्ता" नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था।

    दोस्‍त की तरह बात की

    खुशी ने बताया कि पहले वह सूर्यकुमार से दोस्त की तरह बात करती थीं, लेकिन अब उनका कोई संपर्क नहीं है। इस विवाद के सामने आने के बाद भी उन्होंने सूर्यकुमार से बात नहीं की है। उन्होंने आगामी विश्व कप के लिए टीम इंडिया और कप्तान सूर्यकुमार यादव को शुभकामनाएं दीं। खुशी ने बताया कि हार के बाद सूर्यकुमार ने उनसे दोस्त की तरह बात की थी।

    क्रिकेटर के डेट करना नहीं चाहती

    हाल ही में एक कार्यक्रम में खुशी ने कहा था, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। कई क्रिकेटर मेरे पीछे पड़े हैं। सूर्यकुमार मुझे बहुत मैसेज करते थे। अब हमारी ज्यादा बात नहीं होती। मैं तो उनके साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहती। मुझे अपने लिंक-अप की खबरें पसंद नहीं हैं।"

    7 फरवरी से होगा आगाज

    टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है। 20 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का एलान भी हो चुका है। शुभमन गिल को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं रिंकू सिंह और ईशान किशन की वापसी हुई है।

    यह भी पढ़ें- 'सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे', बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भारतीय कप्तान को लेकर किया हैरान करने वाला खुलासा

    यह भी पढ़ें- टी20 वर्ल्ड कप जीत की मन्नत मांगने तिरुपति मंदिर पहुंचे सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन