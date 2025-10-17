'70 घंटे काम करो', कहने वाले नारायण मूर्ति के परिवार को बिना कुछ किए मिलेगा ₹347 करोड़ का डिविडेंड, देगा कौन?

नई दिल्ली। Infosys Interim Dividend: इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति ने काम के घंटों के लेकर कई बयान दिए हैं। उनका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें वह 70 घंटे काम करने की बात कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वर्क अवर्स को लेकर बाढ़ आ गई थी। अब शायद आप नारायण मूर्ति को जान गए होंगे। दरअसल, उनकी कंपनी इन्फोसिस ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ प्रति शेयर 23 रुपये का अंतरिम लाभांश (Infosys dividend) देने की घोषणा की। यही कारण है कि नारायण मूर्ति के परिवार को इस डिविडेंड से 347 करोड़ रुपये का लाभ होने वाला है।

इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (Infosys Q2 Results) में 7,364 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 6,506 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 13.2% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, कंपनी का परिचालन राजस्व 8.5% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये हो गया। इसके खर्च बढ़कर 35,243 करोड़ रुपये हो गए।

कब है इन्फोसिस का डिविडेंड पाने की रिकॉर्ड डेट नतीजों को घोषणा के साथ इन्फोसिस ने 23 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। कंपनी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। यानी अगर इस तारीख से पहले आपके डीमैट अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर आ जाते हैं यानी आप खरीद लेते हैं तो आपको भी प्रति शेयर 23 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

इन्फोसिस के डिविडेंड से कितना कमाएगा मूर्ति परिवार जून तिमाही के शेयरधारिता आंकड़ों (सितंबर के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं) के अनुसार, नारायण मूर्ति के पास 0.41 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि उनकी पत्नी सुधा एन मूर्ति के पास 0.93 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उनके बेटे रोहन मूर्ति और बेटी अक्षता मूर्ति, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं, के पास क्रमशः 1.64 प्रतिशत और 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति के पास भी इस आईटी दिग्गज में 0.04 प्रतिशत की मामूली हिस्सेदारी थी।