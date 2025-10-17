Language
    '70 घंटे काम करो', कहने वाले नारायण मूर्ति के परिवार को बिना कुछ किए मिलेगा ₹347 करोड़ का डिविडेंड, देगा कौन?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    Infosys  Interim Dividend: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के '70 घंटे काम करो' वाला बयान दिया था। उनके इस बयान की खूबर चर्चा हुई थी। बहुत से लोग उन्हें उनके बयान की वजह से जानने लगें। उनकी कंपनी इंफोसिस के बीते दिन तिमाही नतीजे आए। नतीजे शानदार रहे। कंपनी ने शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की। डिविडेंड का लाभ नारायण मूर्ति के परिवार को मिलेगा। उन्हें और उनके परिवार को डिविडेंड के जरिए कुल 347 करोड़ रुपये मिलेंगे।

    नई दिल्ली। Infosys  Interim Dividend: इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति ने काम के घंटों के लेकर कई बयान दिए हैं। उनका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें वह 70 घंटे काम करने की बात कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वर्क अवर्स को लेकर बाढ़ आ गई थी। अब शायद आप नारायण मूर्ति को जान गए होंगे। दरअसल, उनकी कंपनी इन्फोसिस ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ प्रति शेयर 23 रुपये का अंतरिम लाभांश (Infosys dividend) देने की घोषणा की। यही कारण है कि नारायण मूर्ति के परिवार को इस डिविडेंड से 347 करोड़ रुपये का लाभ होने वाला है।

    इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (Infosys Q2 Results) में 7,364 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 6,506 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 13.2% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, कंपनी का परिचालन राजस्व 8.5% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये हो गया। इसके खर्च बढ़कर 35,243 करोड़ रुपये हो गए।

    कब है इन्फोसिस का डिविडेंड पाने की रिकॉर्ड डेट

    नतीजों को घोषणा के साथ इन्फोसिस ने 23 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। कंपनी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। यानी अगर इस तारीख से पहले आपके डीमैट अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर आ जाते हैं यानी आप खरीद लेते हैं तो आपको भी प्रति शेयर 23 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

    इन्फोसिस तिमाही के दौरान परिचालन मार्जिन 21% रहा। मुक्त नकदी प्रवाह $1.1 बिलियन पर मजबूत रहा, जो शुद्ध लाभ का 131.1% था। बड़े सौदों की कुल बिक्री मूल्य $3.1 बिलियन रहा, जिसमें शुद्ध नए सौदे 67% रहे। कर्मचारियों की संख्या में 8,203 की वृद्धि हुई।

    इन्फोसिस के डिविडेंड से कितना कमाएगा मूर्ति परिवार

    जून तिमाही के शेयरधारिता आंकड़ों (सितंबर के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं) के अनुसार, नारायण मूर्ति के पास 0.41 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि उनकी पत्नी सुधा एन मूर्ति के पास 0.93 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उनके बेटे रोहन मूर्ति और बेटी अक्षता मूर्ति, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं, के पास क्रमशः 1.64 प्रतिशत और 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति के पास भी इस आईटी दिग्गज में 0.04 प्रतिशत की मामूली हिस्सेदारी थी।

    इन होल्डिंग्स के आधार पर, नारायण मूर्ति के 1,51,45,638 शेयरों से 34.83 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त होगा, जबकि सुधा मूर्ति के 3,45,50,626 शेयरों से 79.46 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। रोहन मूर्ति के 6,08,12,892 शेयरों से 139.86 करोड़ रुपये और अक्षता मूर्ति के 3,89,57,096 शेयरों से 89.60 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। एकाग्र मूर्ति को भी 3.45 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे परिवार की कुल लाभांश आय 347.20 करोड़ रुपये हो जाएगी।

