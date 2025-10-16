Infosys Q2 Result: हर शेयर पर इंफोसिस देगी 23 रुपये का डिविडेंड, कंपनी को हुआ 7364 करोड़ का शुद्ध मुनाफा

नई दिल्ली। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 13.2 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये रहा। खास बात है कि आईटी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 23 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है।

इस तिमाही में इंफोसिस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल-दर-साल आधार पर 8.6 प्रतिशत बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये रहा, जबकि कॉन्स्टेंट करेंसी के मामले में यह वृद्धि दर सालाना आधार पर 2.9 प्रतिशत रही। कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन 21 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के आधार की तुलना में स्थिर रहा। इंफोसिस ने तिमाही नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किए। कंपनी के शेयर हल्की गिरावट के साथ 1471 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर गाइडेंस बरकरार रखा कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर अपने गाइडेंस को कॉन्स्टेंट करंसी में 2-3 प्रतिशत पर बनाए रखा तथा अपने ऑपरेशनल मार्जिन बैंड को 20-22 प्रतिशत पर बनाए रखा। कंपनी का यह गाइडेंस अनिश्चित माहौल के बावजूद उसके विश्वास को दर्शाता है।