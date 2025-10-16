Eternal Q2 Result: जोमैटो का मुनाफा 63% गिरकर रहा ₹65 करोड़, ब्लिंकिट का रेवेन्यू 756% बढ़कर पहुंचा 9,891 करोड़

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सर्विस देने वाली कंपनी इटर्नल (पहले जोमैटो) ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा इस क्वार्टर (Eternal Q2 results) में घटकर ₹65 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹176 करोड़ से 63% कम है। हालांकि, पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ₹25 करोड़ रहा था। इटरनल लिमिटेड, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो और क्विक कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट का संचालन करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज़ोमैटो का ऑपरेशन से रेवेन्यू दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 183 प्रतिशत बढ़कर 13,590 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 4,799 करोड़ रुपये था। हालांकि, Q1 में कंपनी ने 7,167 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। कंपनी के कुल खर्च बढ़े इटरनल का कुल खर्च सितंबर में समाप्त तिमाही में 188 प्रतिशत बढ़कर 13,813 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 4,783 करोड़ रुपये और एक तिमाही पहले 7,433 करोड़ रुपये था। ज़ोमैटो का इस तिमाही के अंत में कैश बैलेंस 18,314 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही में 18,857 करोड़ रुपये से कम है।