3, 4 और 6 रुपये वाले शेयरों का मल्टीबैगर रिटर्न, 5000% तक बढ़ा भाव, दिवाली से दिवाली तक ₹300 तक पहुंची कीमतें

नई दिल्ली। दिवाली 2024 से दिवाली 2025 तक, पिछले एक साल में सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex-Nifty Return) ने महज 4 फीसदी तक रिटर्न दिया है, जो पिछले तीन सालों में उनकी सबसे कम वार्षिक बढ़त है। वहीं, दूसरी ओर कुछ शेयरों ने इस अवधि में 5000% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। स्मॉल और मिडकैप साइज के इन शेयरों ने पिछले एक साल में काफी सुर्खियां बटोरी है। इन मल्टीबैगर शेयरों में जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इलिटकॉन इंटरनेशनल, कोलाब प्लेटफॉर्म, स्ट्रिंग मेटावर्स जैसे शेयर शामिल हैं।

जीएचवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयरों ने पिछली दिवाली से लेकर अब तक 5415% का रिटर्न दे दिया है। पिछले साल अक्तूबर में इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 4 रुपये था और अब कीमत 314 रुपये है।

तंबाकू का बिजनेस करने वाली कंपनी, इलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर पिछले एक साल में 3402% तक चढ़ गए हैं। पिछले साल अक्तूबर में कंपनी के शेयरों की कीमत 3.87 रुपये थी और अब भाव 164 रुपये है।

ग्रेनाइट और मार्बल का बिजनेस करने वाली कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड के शेयरों ने पिछले एक साल में 2606% रिटर्न दिया। अक्तूबर 2024 में कंपनी के शेयरों का प्राइस 17 रुपये था और अब कीमत 2182 रुपये है।

आईटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़ी कंपनी कोलाब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों ने पिछले एक साल में 2186% रिटर्न दिया है। पिछले वर्ष अक्तूबर में इसके शेयर की कीमत 6 रुपये थी और अब प्राइस 155 रुपये हो गया है।

इसके अलावा, स्ट्रिंग मेटावर्स ने 1365%, सिआन एग्रो ने 1165%, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने 1028%, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स ने 754% और बीजीआर एनर्जी के शेयरों ने 736% रिटर्न दिया है।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)