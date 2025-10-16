Ola Electric बैटरी स्टोरेज बाजार में धमाका करने को तैयार! शेयर में लगा अपर सर्किट; आखिर क्या है पूरा प्लान

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक ने देश के एक लाख करोड़ रुपये के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट में एंट्री करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपना पहला हाउसिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) सॉल्यूशन ओला शक्ति (Ola Shakti) पेश किया है। देश के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट के साल 2030 तक बढ़कर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है।

शेयर में लगा अपर सर्किट नए सेगमेंट में एंट्री की घोषणा का असर ओला के शेयर (Ola Share Price) पर दिख रहा है। इसके शेयर में गुरुवार को 5 फीसदी अपर सर्किट लग गया है। NSE पर कंपनी का शेयर 52.75 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 53.59 रुपये पर खुला। करीब 12 बजे ये 5 फीसदी अपर सर्किट के साथ 55.38 रुपये के भाव पर पहुंच गया और तब से ये इसी रेट पर है।

वर्ल्ड लेवल बैटरी और सेल टेक्नोलॉजी तैयार ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) भाविश अग्रवाल ने कहा है कि भारत को एनर्जी की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि वह ऊर्जा स्टोरेज के अवसर को देख रहे हैं। ओला शक्ति के साथ वे उस अवसर को ऊर्जा स्वतंत्रता में बदल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए वर्ल्ड लेवल बैटरी और सेल टेक्नोलॉजी तैयार की है। ओला शक्ति इस इनोवेशन को घरों तक पहुंचाती है, जिससे उन्हें क्लीन एनर्जी को समझदारी से इकट्ठा करने और उपयोग करने में मदद मिलती है।