    आधा से 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन और बार बेच रही ये सरकारी कंपनी, चेक करें रेट लिस्ट; घर बैठे मंगाएं ऑनलाइन

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    धनतेरस 2025 (Dhanteras 2025) में 18 अक्टूबर को है, और इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। आप एमएमटीसी-पीएएमपी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों से ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीद सकते हैं। एमएमटीसी-पीएएमपी आधा ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के बेचती है और 'लाइफटाइम बायबैक गारंटी' भी देती है। यह कंपनी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

    एमएमटीसी से गोल्ड कॉइन खरीदने के हैं कई फायदे

    नई दिल्ली। धनतेरस की तारीख करीब आ गई है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस (Dhanteras 2025) मनाया जाएगा। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। आप ज्वैलर्स के बजाय ऑनलाइन गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदने (How To Buy Gold Coin) का ऑप्शन मौजूद है। आइए जानते हैं कहां से खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा।

    आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का वजन

    एमएमटीसी-पीएएमपी, तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडेड ज्वैलर्स ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार बेचते हैं। इनमें एमएमटीसी-पीएएमपी एक सरकारी कंपनी है, जो ऑनलाइन सोने के सिक्के बेचती है। इसके सोने के सिक्के आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वजन में उपलब्ध होते हैं।

    चेक करें एमएमटीसी की प्राइस लिस्ट

    वजन कीमत (रुपये में)
    0.5 ग्राम 7,550
    1 ग्राम 14,870
    2 ग्राम 28,790
    5 ग्राम 71,550
    8 ग्राम 1,04880
    10 ग्राम 1,43,090
    20 ग्राम 2,85,390
    50 ग्राम 7,03,810
    100 ग्राम 14,06,250

    गिफ्ट भी कर सकते हैं

    शादियों और त्योहारों पर सोने के सिक्के एक शुभ गिफ्ट माने जाते हैं। एमएमटीसी-पीएएमपी सांस्कृतिक और धार्मिक रूपांकनों समेत कई प्रकार के डिजान प्रदान करता है, जिससे आप अपने करीबियों को सोने से सिक्के गिफ्ट में दे सकते हैं।

    कैसे खरीदें एमएमटीसी से गोल्ड कॉइन

    पहले MMTC PAMP साइट पर जाएं। पसंदीदा कॉइन या बार अपने बजट के अनुसार चुनें और फिर एड टू कार्ट पर क्लिक करें। चुना हुआ आइटम आपको ऊपर शॉपिंग बॉक्स में दिखेगा। शॉपिंग बॉक्स पर क्लिक करें और लॉगइन के बाद खरीदने के लिए प्रोसीड और पेमेंट करें। आपका कॉइन आपके घर आ जाएगा।

    बायबैक गांरटी का फायदा

    एमएमटीसी "लाइफटाइम बायबैक गारंटी" प्रोवाइड करती है, जिससे आप बिना किसी लेनदेन चार्ज के अपने सोने के सिक्के मौजूदा मार्केट रेट पर वापस बेच सकते हैं। प्रत्येक सिक्के पर विशिष्ट सीरियल नंबर, टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग और होलोग्राफिक सील होती हैं जो नकली सिक्कों से सिक्योरिटी प्रदान करती है और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती हैं।

    लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त

    एमएमटीसी-पीएएमपी भारत का एकमात्र रिफाइनर है जिसे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट प्योरिटी के उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं। एमएमटीसी-पीएएमपी सोने के सिक्कों की कीमत सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों से जुड़ी होती है, जिससे पारदर्शी और उचित लागत सुनिश्चित होती है।