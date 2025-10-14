आधा से 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन और बार बेच रही ये सरकारी कंपनी, चेक करें रेट लिस्ट; घर बैठे मंगाएं ऑनलाइन

नई दिल्ली। धनतेरस की तारीख करीब आ गई है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस (Dhanteras 2025) मनाया जाएगा। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। आप ज्वैलर्स के बजाय ऑनलाइन गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदने (How To Buy Gold Coin) का ऑप्शन मौजूद है। आइए जानते हैं कहां से खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा।

आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का वजन एमएमटीसी-पीएएमपी, तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडेड ज्वैलर्स ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार बेचते हैं। इनमें एमएमटीसी-पीएएमपी एक सरकारी कंपनी है, जो ऑनलाइन सोने के सिक्के बेचती है। इसके सोने के सिक्के आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वजन में उपलब्ध होते हैं।

चेक करें एमएमटीसी की प्राइस लिस्ट वजन कीमत (रुपये में) 0.5 ग्राम 7,550 1 ग्राम 14,870 2 ग्राम 28,790 5 ग्राम 71,550 8 ग्राम 1,04880 10 ग्राम 1,43,090 20 ग्राम 2,85,390 50 ग्राम 7,03,810 100 ग्राम 14,06,250 गिफ्ट भी कर सकते हैं शादियों और त्योहारों पर सोने के सिक्के एक शुभ गिफ्ट माने जाते हैं। एमएमटीसी-पीएएमपी सांस्कृतिक और धार्मिक रूपांकनों समेत कई प्रकार के डिजान प्रदान करता है, जिससे आप अपने करीबियों को सोने से सिक्के गिफ्ट में दे सकते हैं।

कैसे खरीदें एमएमटीसी से गोल्ड कॉइन पहले MMTC PAMP साइट पर जाएं। पसंदीदा कॉइन या बार अपने बजट के अनुसार चुनें और फिर एड टू कार्ट पर क्लिक करें। चुना हुआ आइटम आपको ऊपर शॉपिंग बॉक्स में दिखेगा। शॉपिंग बॉक्स पर क्लिक करें और लॉगइन के बाद खरीदने के लिए प्रोसीड और पेमेंट करें। आपका कॉइन आपके घर आ जाएगा।