Tata Motors का डीमर्जर हो गया आज से लागू, शेयर का रेट 40% हुआ कम; नई कंपनी की कब होगी लिस्टिंग?

नई दिल्ली। आज टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस (Tata Motors Share Price) 40 फीसदी से अधिक गिरा हुआ दिख रहा है। BSE पर इसका शेयर 660.90 रुपये के मुकाबले सीधा 399 रुपये पर खुला। मगर ये गिरावट शेयरों की बिकवाली की वजह से नहीं आई। बल्कि आज से टाटा मोटर्स का डीमर्जर प्लान लागू हो गया है, उस वजह से आई है।

टाटा मोटर्स का डीमर्जर आज से लागू हो गया है, जिससे ट्रक और कार यूनिट्स को भारत के स्टॉक एक्सचेंज में अलग-अलग लिस्ट किया जाएगा।

डीमर्जर के बाद, कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिक कार और JLR समेत सभी कार बनाने वाले बिजनेस शामिल होंगे।

अलग हुई कंपनी, जो भारत की सबसे बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी है, को तब टाटा मोटर्स लिमिटेड कहा जाएगा।

नया शेयर प्राइस हुआ एक्टिव टाटा मोटर्स का नया शेयर प्राइस एक्टिव हो गया है। सोमवार के क्लोजिंग प्राइस के अंतर के आधार पर टाटा मोटर्स CV की वैल्यूएशन तय की गयी है, जो कि 399 रुपये है।

टाटा मोटर्स के डीमर्जर की घोषणा सबसे पहले मार्च 2024 में की गई थी। इसका मकसद कंपनी के EV और JLR बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करना था।

कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि इसने 14 अक्टूबर की तारीख डीमर्जर के लिए फिक्स कर दी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि टाटा मोटर्स CV में किन शेयरहोल्डर्स को शेयर दिए जाएंगे।







नई कंपनी कब होगी लिस्ट शेयरहोल्डर्स को टाटा मोटर्स के हर 1 शेयर के बदले टाटा मोटर्स CV का एक शेयर मिलने का ऐलान किया गया था। इसका मतलब है कि दोनों टाटा मोटर्स कंपनियों की शेयरहोल्डिंग शुरू में एक समान होगी। कंपनी ने 9 अक्टूबर को जानकारी दी थी, उसके अनुसार ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी को लिस्ट करने में 60 दिन यानी करीब 2 महीने तक का समय लग सकता है।





