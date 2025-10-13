Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुस्त लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल की तरफ से आई बड़ी अपडेट, आपने खरीदे हैं शेयर तो जरूर जान लें

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    टाटा कैपिटल (Tata Capital Plan) का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में अपनी लोन बुक को दोगुना करना है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में उसकी ऋण लागत एक प्रतिशत से भी कम रहेगी। कंपनी के सीईओ राजीव सभरवाल ने कहा कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी अगले ढाई साल से अधिक समय तक के लिए पर्याप्त होगी। वर्तमान में कंपनी का लोन 2.3 लाख करोड़ रुपये है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल ने किया बड़ा ऐलान

    नई दिल्ली। नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price) का लक्ष्य अगले तीन साल में अपनी लोन बुक को दोगुना करने का है। साथ ही इसे भरोसा है कि फ्यूचर में डेट कॉस्ट एक प्रतिशत से कम रह जाएगी।
    कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और मैजेगिं डायरेक्टर राजीव सभरवाल ने कंपनी के बाजार में लिस्ट होने के बाद कहा कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी ढाई साल से अधिक समय के लिए पर्याप्त होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुस्त रही लिस्टिंग

    टाटा कैपिटल लिमिटेड का शेयर 326 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले सोमवार को एक प्रतिशत से थोड़ी अधिक बढ़त के साथ 330 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। बाद में शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर थोड़ा ऊपर चढ़ा।
    सभरवाल ने कहा, ‘‘ यदि हमारे देश की ग्रोथ रेट हमारी उम्मीद के अनुरूप बनी रहती है तो अगले तीन वर्ष में हमारी लोन बुक दोगुनी हो सकती है।’’

    अभी कितना है लोन

    कंपनी का लोन वर्तमान में 2.3 लाख करोड़ रुपये है। एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 50,000 करोड़ रुपये जोड़ने में सिर्फ एक वर्ष का समय लगा, जबकि शुरुआत में 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने में 10 साल लगे थे। सभरवाल ने कहा कि इस वर्ष मई में टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय के बाद लोन कॉस्ट 1.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
    उन्होंने कहा कि टाटा कैपिटल के लिए लोन कॉस्ट हमेशा एक प्रतिशत से कम रही है। कंपनी को ‘‘पूरा विश्वास है कि वह इसे बहुत जल्द एक प्रतिशत से नीचे ले आएगी।’’ कंपनी के लिस्ट होने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पैरेंट कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल हुए।
    (भाषा इनपुट के साथ)

    ये भी पढ़ें - ये है भारत का सबसे पुराना Silver ETF, 4 साल से कम समय में दौलत कर दी कई गुना; NAV बस इतनी

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)