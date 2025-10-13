सुस्त लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल की तरफ से आई बड़ी अपडेट, आपने खरीदे हैं शेयर तो जरूर जान लें

नई दिल्ली। नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price) का लक्ष्य अगले तीन साल में अपनी लोन बुक को दोगुना करने का है। साथ ही इसे भरोसा है कि फ्यूचर में डेट कॉस्ट एक प्रतिशत से कम रह जाएगी।

कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और मैजेगिं डायरेक्टर राजीव सभरवाल ने कंपनी के बाजार में लिस्ट होने के बाद कहा कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी ढाई साल से अधिक समय के लिए पर्याप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुस्त रही लिस्टिंग टाटा कैपिटल लिमिटेड का शेयर 326 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले सोमवार को एक प्रतिशत से थोड़ी अधिक बढ़त के साथ 330 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। बाद में शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर थोड़ा ऊपर चढ़ा।

सभरवाल ने कहा, ‘‘ यदि हमारे देश की ग्रोथ रेट हमारी उम्मीद के अनुरूप बनी रहती है तो अगले तीन वर्ष में हमारी लोन बुक दोगुनी हो सकती है।’’