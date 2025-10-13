सुस्त लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल की तरफ से आई बड़ी अपडेट, आपने खरीदे हैं शेयर तो जरूर जान लें
टाटा कैपिटल (Tata Capital Plan) का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में अपनी लोन बुक को दोगुना करना है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में उसकी ऋण लागत एक प्रतिशत से भी कम रहेगी। कंपनी के सीईओ राजीव सभरवाल ने कहा कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी अगले ढाई साल से अधिक समय तक के लिए पर्याप्त होगी। वर्तमान में कंपनी का लोन 2.3 लाख करोड़ रुपये है।
नई दिल्ली। नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price) का लक्ष्य अगले तीन साल में अपनी लोन बुक को दोगुना करने का है। साथ ही इसे भरोसा है कि फ्यूचर में डेट कॉस्ट एक प्रतिशत से कम रह जाएगी।
कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और मैजेगिं डायरेक्टर राजीव सभरवाल ने कंपनी के बाजार में लिस्ट होने के बाद कहा कि आईपीओ से जुटाई गई नई पूंजी ढाई साल से अधिक समय के लिए पर्याप्त होगी।
सुस्त रही लिस्टिंग
टाटा कैपिटल लिमिटेड का शेयर 326 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले सोमवार को एक प्रतिशत से थोड़ी अधिक बढ़त के साथ 330 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। बाद में शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर थोड़ा ऊपर चढ़ा।
सभरवाल ने कहा, ‘‘ यदि हमारे देश की ग्रोथ रेट हमारी उम्मीद के अनुरूप बनी रहती है तो अगले तीन वर्ष में हमारी लोन बुक दोगुनी हो सकती है।’’
अभी कितना है लोन
कंपनी का लोन वर्तमान में 2.3 लाख करोड़ रुपये है। एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 50,000 करोड़ रुपये जोड़ने में सिर्फ एक वर्ष का समय लगा, जबकि शुरुआत में 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने में 10 साल लगे थे। सभरवाल ने कहा कि इस वर्ष मई में टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय के बाद लोन कॉस्ट 1.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि टाटा कैपिटल के लिए लोन कॉस्ट हमेशा एक प्रतिशत से कम रही है। कंपनी को ‘‘पूरा विश्वास है कि वह इसे बहुत जल्द एक प्रतिशत से नीचे ले आएगी।’’ कंपनी के लिस्ट होने के लिए आयोजित कार्यक्रम में पैरेंट कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल हुए।
