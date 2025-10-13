ये है भारत का सबसे पुराना Silver ETF, 4 साल से कम समय में दौलत कर दी कई गुना; NAV बस इतनी
चांदी की बढ़ती मांग के बीच, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ (First Silver ETF) भारत का पहला और सबसे पुराना सिल्वर ईटीएफ है, जिसे 24 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। निशित पटेल और गौरव चिकने द्वारा प्रबंधित, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और एयूएम ₹9,481 करोड़ है। इसने शुरुआत से अब तक 158% का रिटर्न दिया है, और वर्तमान एनएवी ₹171.43 है। निवेश के लिए डीमैट और ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता होती है।
नई दिल्ली। इस समय सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड बना रही हैं। चांदी की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गयी है। अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो भारत में कई सिल्वर ईटीएफ (First Silver ETF in India) हैं। यहां हम आपको देश के पहले और सबसे पुराने सिल्वर ईटीएफ की जानकारी देंगे।
ये है भारत का पहला सिल्वर ईटीएफ
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ (ICICI Prudential Silver ETF), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक कमोडिटी म्यूचुअल फंड प्लान है। इसे 24 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। यही भारत का पहला और सबसे पुराना सिल्वर ईटीएफ है।
फंड की डिटेल
इस समय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का मैनेजमेंट निशित पटेल और गौरव चिकने द्वारा किया जा रहा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और इसकी कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) ₹9,481 करोड़ है।
कितना दिया है रिटर्न
- फंड का शुरू से अब तक रिटर्न 158 फीसदी रहा है
- 3 साल में इसने 188.5 फीसदी रिटर्न दिया है
- एक साल में ये ईटीएफ 85 फीसदी रिटर्न देने में कामयाब रहा है
- साल 2025 में अब तक इसने करीब 87 फीसदी फायदा कराया है
- 3 सालों में ईटीएफ का सालाना रिटर्न करीब 39 फीसदी रहा है
ये भी पढ़ें - Dhanteras 2025: कैसे खरीदें MMTC से सोने का सिक्का, शुद्धता की सरकारी गारंटी और वापस बेचने समेत मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे
कैसे करें निवेश और कितनी है इस ईटीएफ की NAV
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट खाते और एक स्टॉकब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ सीधे अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद सकते हैं।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का लेटेस्ट एनएवी 13 अक्टूबर 2025 तक ₹171.43 है।
"निवेश से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक ईटीएफ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।