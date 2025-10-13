ये है भारत का सबसे पुराना Silver ETF, 4 साल से कम समय में दौलत कर दी कई गुना; NAV बस इतनी

नई दिल्ली। इस समय सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड बना रही हैं। चांदी की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गयी है। अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो भारत में कई सिल्वर ईटीएफ (First Silver ETF in India) हैं। यहां हम आपको देश के पहले और सबसे पुराने सिल्वर ईटीएफ की जानकारी देंगे।

ये है भारत का पहला सिल्वर ईटीएफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ (ICICI Prudential Silver ETF), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक कमोडिटी म्यूचुअल फंड प्लान है। इसे 24 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। यही भारत का पहला और सबसे पुराना सिल्वर ईटीएफ है।

कैसे करें निवेश और कितनी है इस ईटीएफ की NAV आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट खाते और एक स्टॉकब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ सीधे अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद सकते हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का लेटेस्ट एनएवी 13 अक्टूबर 2025 तक ₹171.43 है।