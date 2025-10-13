Language
    Dhanteras 2025: कैसे खरीदें MMTC से सोने का सिक्का, शुद्धता की सरकारी गारंटी और वापस बेचने समेत मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    धनतेरस आने वाला है। उस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ होता है। धनतेरस 18 अक्टूबर को है। ज्वैलर्स की दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदे जा सकते हैं। कई ब्रांड ऑनलाइन सिक्के बेचते हैं, जिनमें एमएमटीसी-पीएएमपी, तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडेड ज्वैलर्स शामिल हैं। इनमें एमएमटीसी-पीएएमपी एक सरकारी कंपनी है, जो ऑनलाइन सोने के सिक्के आदि बेचती है।

    एमएमटीसी से सोने के सिक्के खरीदने के कई फायदे

    नई दिल्ली। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को आने वाला है। अगर आप ज्वैलर्स की दुकानों पर भीड़ से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदने (How To Buy Gold Coin) का ऑप्शन मौजूद है। एमएमटीसी-पीएएमपी, तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडेड ज्वैलर्स से ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदे जा सकते हैं।
    खास बात ये है कि एमएमटीसी-पीएएमपी एक सरकारी कंपनी है, जो ऑनलाइन सोने के सिक्के आदि बेचती है। इससे सोने के सिक्के खरीदना बहुत आसान है। आइए जानते हैं, इसका तरीका क्या है।

    ऐसे खरीदें कॉइन या बार

    • खरीदारी का तरीका बहुत आसान है। सीधे MMTC PAMP साइट पर जाएं
    • पसंदीदा कॉइन या बार चुनें (अपने बजट अनुसार उसका रेट भी देखें)
    • फिर एड टू कार्ट पर क्लिक करें। चुना हुआ आइटम आपको ऊपर शॉपिंग बॉक्स में दिखेगा
    • शॉपिंग बॉक्स पर क्लिक करें और लॉगइन के बाद खरीदने के लिए प्रोसीड और पेमेंट करें
    • आपका कॉइन आपके घर आ जाएगा

    क्या-क्या हैं फायदा

    • पहला फायदा है कि आप यहां से आधा ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के कॉइन खरीद सकते हैं
    • दूसरा फायदा है ये एक सरकारी कंपनी है। इसलिए प्योरिटी की पूरी गारंटी रहती है
    • एमएमटीसी-पीएएमपी सिक्के 999.9 शुद्धता तक रिफाइंड होते हैं, जिससे ये 99.99% शुद्ध सोने के होते हैं, जो इंडस्ट्री में हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स में से एक है
    • बेचने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको सर्टिफाइड सिक्का मिलेगा
    • शुद्धता बेस्ट क्वालिटी की होगी तो आपको बेचने पर कॉइन की बेहतरीन वैल्यू मिलेगी

    लाइफटाइम बायबैक गारंटी

    • एमएमटीसी "लाइफटाइम बायबैक गारंटी" प्रोवाइड करती है, जिससे आप बिना किसी लेनदेन चार्ज के अपने सोने के सिक्के मौजूदा मार्केट रेट पर वापस बेच सकते हैं
    • प्रत्येक सिक्के पर विशिष्ट सीरियल नंबर, टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग और होलोग्राफिक सील होती हैं जो नकली सिक्कों से सिक्योरिटी प्रदान करती है और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती हैं
    • एमएमटीसी-पीएएमपी भारत का एकमात्र रिफाइनर है जिसे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट प्योरिटी के उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं
    • एमएमटीसी-पीएएमपी सोने के सिक्कों की कीमत सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों से जुड़ी होती है, जिससे पारदर्शी और उचित लागत सुनिश्चित होती है

    गिफ्ट करने का अच्छा ऑप्शन

    भारत में शादियों और त्योहारों जैसे अवसरों पर सोने के सिक्कों को एक शुभ गिफ्ट माना जाता है। एमएमटीसी-पीएएमपी सांस्कृतिक और धार्मिक रूपांकनों समेत कई प्रकार के डिजान प्रदान करता है, जिससे आप अपने करीबियों को सोने से सिक्के गिफ्ट में दे सकते हैं।

