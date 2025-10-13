Dhanteras 2025: कैसे खरीदें MMTC से सोने का सिक्का, शुद्धता की सरकारी गारंटी और वापस बेचने समेत मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

नई दिल्ली। धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को आने वाला है। अगर आप ज्वैलर्स की दुकानों पर भीड़ से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदने (How To Buy Gold Coin) का ऑप्शन मौजूद है। एमएमटीसी-पीएएमपी, तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडेड ज्वैलर्स से ऑनलाइन सोने के सिक्के और बार खरीदे जा सकते हैं।

खास बात ये है कि एमएमटीसी-पीएएमपी एक सरकारी कंपनी है, जो ऑनलाइन सोने के सिक्के आदि बेचती है। इससे सोने के सिक्के खरीदना बहुत आसान है। आइए जानते हैं, इसका तरीका क्या है।