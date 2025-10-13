IPO News: टाटा कैपिटल की शेयर बाजार में मुनाफे के साथ लिस्टिंग, BSE-NSE दोनों पर एक जैसी शुरुआत; कितनी कराई कमाई
आज टाटा कैपिटल के शेयर बाजार में लिस्टिंग (Tata Capital IPO Listing) हुई, जिसकी शुरुआत धीमी रही। एनएसई और बीएसई दोनों पर शेयर 330 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो आईपीओ मूल्य से मामूली वृद्धि दर्शाता है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम ने भी मामूली बढ़त का संकेत दिया था। शेयर बाजार में निवेश से पहले निवेशक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
नई दिल्ली। आज सोमवार 13 अक्टूबर को टाटा कैपिटल की शेयर बाजार में लिस्टिंग (Tata Capital IPO Listing) हो गयी है। उम्मीद के अनुसार टाटा कैपिटल की लिस्टिंग सुस्त रही। इसका शेयर 326 रुपये के आईपीओ प्राइस की तुलना में NSE पर 4 रुपये या 1.23 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 330 रुपये पर ही लिस्ट हुआ।
वहीं BSE पर भी इसकी लिस्टिंग 4 रुपये या 1.23 फीसदी की तेजी के साथ 330 रुपये पर ही हुई। बता दें कि लिस्टिंग से पहले भी ग्रे-मार्केट प्रीमियम के आधार पर टाटा कैपिटल के मामूली प्रीमियम पर ही शेयर बाजार में शुरुआत करने की उम्मीद थी। इसका जीएमपी 4-8 रुपये की रेंज में चल रहा था।
कैसा रहा था IPO
15,511.87 करोड़ रुपये का टाटा कैपिटल आईपीओ फुली बुक-बिल्ट इश्यू रहा, जिसमें 6,846.00 करोड़ रुपये के 21 करोड़ नए शेयरों के अलावा 26.58 करोड़ शेयरों वाला 8,665.87 करोड़ रुपये ऑफर-फॉर-सेल ओएफएस या भी शामिल था।
इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 310-326 रुपये था। इस नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के आईपीओ को केवल 1.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर तक के लिए खुला था।
किस सेगमेंट में कितना मिला आवेदन
टाटा कैपिटल के आईपीओ में सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन Qualified Institutional Buyers (QIB) की कैटेगरी को मिला। इस कैटेगरी को 3.42 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि Non Institutional Investors (NII) कैटेगरी को 1.98 गुना आवेदन मिले।
वहीं रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ में बेहद कम रुचि दिखाई और उनकी कैटेगरी सिर्फ 1.10 गुना ही सब्सक्राइब हुई।
क्या करेगी आईपीओ फंड का
टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की एनबीएफसी यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। टाटा कैपिटल का लक्ष्य पब्लिक लिस्टिंग से मिले फंड का उपयोग कर्ज देने के लिए अपनी फ्यूचर की कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में करना है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ लिस्टिंग की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
