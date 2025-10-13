Language
    चांदी की जितनी बढ़ रही कीमत उतनी ही उछल रही डिमांड, मजबूरी में SBI MF को लेना पड़ा ये फैसला; क्या करें निवेशक

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 13 अक्टूबर 2025 से अपने सिल्वर ईटीएफ एफओएफ (Silver ETF FoF) में एकमुश्त निवेश को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। चांदी की मांग में वृद्धि और फिजिकल सप्लाई की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। एसआईपी, एसटीपी, रिडेम्पशन और स्विच-आउट के माध्यम से निवेश जारी रहेगा।

    SBI MF ने चांदी के ईटीएफ एफओएफ में निवेश पर लिया बड़ा फैसला

    नई दिल्ली। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने चांदी की मांग में तेज वृद्धि (Silver Demand) और सीमित फिजिकल सप्लाई के मद्देनजर 13 अक्टूबर 2025 से अपने एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड (एफओएफ) में नए लम्पसम निवेश को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। लम्पसम निवेश का मतलब होता है एक बार में बड़ी रकम निवेश करना।
    एक आधिकारिक नोटिस में फंड हाउस ने चांदी की कीमतों में हालिया तेजी के पीछे प्रमुख कारण ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक फऐक्टर्स और कमोडिटीज में निवेशकों की बढ़ती रुचि को बताया।

    क्या है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ

    फिजिकल चांदी की सीमित उपलब्धता ने इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) पर नई ETF यूनिट्स के क्रिएशन को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पड़ गयी है। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एक ओपन-एंडेड फंड-ऑफ-फंड स्कीम है जो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ में निवेश करती है, जो घरेलू चांदी की कीमतों को ट्रैक करती है।
    एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कहा है कि घरेलू चांदी की कीमतों में प्रीमियम सीधे तौर पर इस स्कीम के वैल्यूएशन को प्रभावित करती है।

    इन तरीकों से जारी रहेगा निवेश

    एसबीआई की तरफ से लागू किया गया यह सस्पेंशन लम्पसम अमाउंट के जरिए सभी नए सब्सक्रिप्शन पर लागू होगा, जिसमें अतिरिक्त खरीदारी और स्विच-इन शामिल हैं। हालाँकि, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी), सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी), रिडेम्पशन और स्विच-आउट के जरिए मौजूदा स्कीम इंफोर्मेशन डॉक्यूमेंट प्लान के अनुसार सामान्य रूप से जारी रहेंगे।

    निवेशक क्या करें

    एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्लियर किया है कि यह निलंबन अस्थायी है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अपडेट पर ध्यान दें और निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    चांदी की कीमत कितनी

    चांदी का रेट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शुक्रवार की शाम को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर चांदी का रेट प्रति किलो 164500 रुपये पर बंद हुआ। वहीं 1 जनवरी को यही रेट ₹85,900 था।

