Gift Nifty के फिसलने से शेयर बाजार में गिरावट की आशंका, DMart-अदाणी एनर्जी और एक्सिस बैंक समेत इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल

नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी सुबह सवा 7 बजे 76.50 पॉइंट्स या 0.30 फीसदी की गिरावट के साथ 25,325.50 पर है। हालांकि पॉजिटिव वैश्विक संकेतों, एफपीआई की बढ़ी रही घरेलू मार्केट में रुचि और भू-राजनीतिक तनाव में कमी से शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है।

इस बीच सितंबर में नेट म्यूचुअल फंड फ्लो में मामूली गिरावट के बावजूद, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के इनकम सीजन में अच्छी ग्रोथ का आउटलुक बना हुआ है। सोमवार को कौन-कौन से प्रमुख शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today

एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ, डेन नेटवर्क्स, जस्ट डायल, लोटस चॉकलेट कंपनी और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे। Avenue Supermarts (DMart) - दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 3.85% बढ़कर 684.85 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 659.44 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 15.5% बढ़कर 16,676.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 14,444.5 करोड़ रुपये था। Waaree Renewable Technologies - प्रॉफिट 117.4% बढ़कर 116.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 53.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 47.7% बढ़कर 774.8 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 524.5 करोड़ रुपये था। Adani Energy Solutions - WKTL लाइन में अनिर्धारित आउटेज के कारण सिस्टम उपलब्धता 99.63% पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें साल-दर-साल मामूली गिरावट आई है। कलेक्शन एफिशिएंसी 100.59% पर मजबूत बनी हुई है। ट्रांसमिशन बिजनेस के 13 प्रोजेक्ट्स पर ऑर्डर बुक अब 60,004 करोड़ रुपये की हो गई है।

Bajaj Finserv (September) - बजाज लाइफ इंश्योरेंस का कुल प्रीमियम 1,374.6 करोड़ रुपये रहा। बजाज जनरल इंश्योरेंस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 2,218.8 करोड़ रुपये रहा। Lupin - यूएसएफडीए ने कंपनी के समरसेट, न्यू जर्सी स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अनुमोदन-पूर्व निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चला और एक अवलोकन के साथ समाप्त हुआ। Kotak Mahindra Bank - कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया है कि सोनाटा फाइनेंस का बीएसएस माइक्रोफाइनेंस के साथ विलय हो गया है और इसके नतीजे में, 11 अक्टूबर से यह बैंक की सहायक कंपनी नहीं रह गई है। दोनों संस्थाएं बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।