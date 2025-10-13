Language
    Gift Nifty के फिसलने से शेयर बाजार में गिरावट की आशंका, DMart-अदाणी एनर्जी और एक्सिस बैंक समेत इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    आज शेयर बाजार में गिरावट (Stock Market Today) के साथ शुरुआत होने की आशंका है, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। Avenue Supermarts और Waaree Renewable Technologies जैसी कंपनियों ने मुनाफे में वृद्धि दर्ज की है। वहीं, Axis Bank को RBI ने KYC नियमों का पालन करने के लिए चेतावनी दी है।

    आज गिर सकता है शेयर बाजार, कई शेयरों पर रहेगा फोकस

    नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी सुबह सवा 7 बजे 76.50 पॉइंट्स या 0.30 फीसदी की गिरावट के साथ 25,325.50 पर है। हालांकि पॉजिटिव वैश्विक संकेतों, एफपीआई की बढ़ी रही घरेलू मार्केट में रुचि और भू-राजनीतिक तनाव में कमी से शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है।
    इस बीच सितंबर में नेट म्यूचुअल फंड फ्लो में मामूली गिरावट के बावजूद, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के इनकम सीजन में अच्छी ग्रोथ का आउटलुक बना हुआ है। सोमवार को कौन-कौन से प्रमुख शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

    Q2 Results Today


    एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ, डेन नेटवर्क्स, जस्ट डायल, लोटस चॉकलेट कंपनी और स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे।

    Avenue Supermarts (DMart) - दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 3.85% बढ़कर 684.85 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 659.44 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 15.5% बढ़कर 16,676.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 14,444.5 करोड़ रुपये था।

    Waaree Renewable Technologies - प्रॉफिट 117.4% बढ़कर 116.3 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 53.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 47.7% बढ़कर 774.8 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले वर्ष 524.5 करोड़ रुपये था।

    Adani Energy Solutions - WKTL लाइन में अनिर्धारित आउटेज के कारण सिस्टम उपलब्धता 99.63% पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें साल-दर-साल मामूली गिरावट आई है। कलेक्शन एफिशिएंसी 100.59% पर मजबूत बनी हुई है। ट्रांसमिशन बिजनेस के 13 प्रोजेक्ट्स पर ऑर्डर बुक अब 60,004 करोड़ रुपये की हो गई है।

    Bajaj Finserv (September) - बजाज लाइफ इंश्योरेंस का कुल प्रीमियम 1,374.6 करोड़ रुपये रहा। बजाज जनरल इंश्योरेंस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 2,218.8 करोड़ रुपये रहा।

    Lupin - यूएसएफडीए ने कंपनी के समरसेट, न्यू जर्सी स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अनुमोदन-पूर्व निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चला और एक अवलोकन के साथ समाप्त हुआ।

    Kotak Mahindra Bank - कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया है कि सोनाटा फाइनेंस का बीएसएस माइक्रोफाइनेंस के साथ विलय हो गया है और इसके नतीजे में, 11 अक्टूबर से यह बैंक की सहायक कंपनी नहीं रह गई है। दोनों संस्थाएं बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।

    Mahindra Lifespace Developers - कंपनी को मलाड (पश्चिम), मुंबई में चार आवासीय सोसाइटियों के रिडेवलपमेंट के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में चुना गया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित विकास क्षमता 800 करोड़ रुपये है।

    HCC - एचसीसी ने ओडिशा में आदित्य एल्युमीनियम स्मेल्टर विस्तार परियोजना के हिस्से के रूप में पॉट शेल्स और सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से 204 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।

    Axis Bank - RBI ने एक्सिस बैंक को एक 'वॉर्निंग लेटर' जारी किया है, जिसमें बैंक को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा RBI के KYC मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

    Asian Paints - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी एशियन व्हाइट एफजेडई ने 12 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)