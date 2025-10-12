किसने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा होटल, हजारों की संख्या में है कमरे; आखिर कौन है इसका मालिक
मलेशिया में स्थित फर्स्ट वर्ल्ड होटल दुनिया का सबसे बड़ा होटल (Largest Hotel in the World) है, जिसमें 7,351 कमरे हैं और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जेंटिंग हाइलैंड्स में स्थित, यह होटल जेंटिंग मलेशिया बरहाद के स्वामित्व में है। इसमें दो टावर और छह प्रकार के कमरे हैं। होटल में फर्स्ट वर्ल्ड प्लाजा भी है, जो शॉपिंग और मनोरंजन के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
नई दिल्ली। दुनिया भर में लाखों होटल हैं जो दुनिया भर में सफर करने वालों को सर्विसेज देते हैं। इन होटलों को उनकी सेवाओं और लग्जरी के हिसाब से रेटिंग दी जाती है, जिसमें सबसे फेमर होटल को 5-स्टार और 7-स्टार रेटिंग भी मिलती है।
होटलों का साइज भी अलग-अलग होता है, जिनमें कई होटल काफी बड़े हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल (Largest Hotel in the World) कहां है? ये भारत, यूरोप या अमेरिका में नहीं, बल्कि मलेशिया में है। जिल होटल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कमरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा होटल है। इसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
ये है दुनिया का सबसे महंगा होटल
मलेशिया के पहांग के जेंटिंग हाइलैंड्स में मौजूद, फर्स्ट वर्ल्ड होटल (First World Hotel) के पास 7,351 कमरों के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा होटल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। होटल के नीचे फर्स्ट वर्ल्ड प्लाजा है, जो 46,000 वर्ग मीटर (500,000 वर्ग फुट) में फैला एक शॉपिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है।
कौन है इसका मालिक
फर्स्ट वर्ल्ड होटल की ओनरशिप जेंटिंग मलेशिया बरहाद के पास है, जो जेंटिंग ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। वहीं जेंटिंग ग्रुप के मालिक और चेयरमैन लिम कोक थाय हैं, जो कंपनी के फाउंडर लिम गोह टोंग के पुत्र हैं। वे 1976 से लीडरशिप पदों पर रहे हैं और कंपनी के अलग-अलग कामों की देखरेख करते रहे हैं।
जेंटिंग मलेशिया बरहाद जेंटिंग हाइलैंड्स कैसीनो और रिसॉर्ट बिजनेस की भी ऑपरेटर है।
6 तरह के कमरे हैं होटल में
इस होटल में दो मेन टावर हैं। टावर 1 और टावर 2 और 2015 में एक अतिरिक्त टावर 2 एनेक्स (टावर 2ए) को भी इसमें जोड़ा गया, जिससे इसे दुनिया के सबसे बड़े होटल का खिताब फिर से हासिल हुआ। प्रत्येक टावर 36 मंजिला है, जिसकी ऊँचाई 154.6 मीटर (507 फीट) है।
ग्राहकों के लिए होटल में 6 तरह के कमरे उपलब्ध हैं। हर कमरा जरूरी सुविधाओं के साथ कंफर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके चार्जेज अलग-अलग हैं।
क्या हैं होटल की खासियतें
होटल लॉबी के ऊपर स्थित, फर्स्ट वर्ल्ड प्लाजा 46,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें रिटेल शॉप्स, दुकानों, अलग-अलग तरह के फूड कोर्ट और स्काईट्रोपोलिस इनडोर थीम पार्क, स्नो वर्ल्ड और जेंटिंग बाउल समेत एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं।
यह होटल आधुनिक शॉपिंग और मनोरंजन परिसर स्काईएवेन्यू मॉल और जेंटिंग हाइलैंड्स प्रीमियम आउटलेट्स से जुड़ने वाले केबल कार सिस्टम अवाना स्काईवे तक आसान एक्सेस प्रोवाइड करता है।
