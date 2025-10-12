किसने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा होटल, हजारों की संख्या में है कमरे; आखिर कौन है इसका मालिक

नई दिल्ली। दुनिया भर में लाखों होटल हैं जो दुनिया भर में सफर करने वालों को सर्विसेज देते हैं। इन होटलों को उनकी सेवाओं और लग्जरी के हिसाब से रेटिंग दी जाती है, जिसमें सबसे फेमर होटल को 5-स्टार और 7-स्टार रेटिंग भी मिलती है।

होटलों का साइज भी अलग-अलग होता है, जिनमें कई होटल काफी बड़े हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल (Largest Hotel in the World) कहां है? ये भारत, यूरोप या अमेरिका में नहीं, बल्कि मलेशिया में है। जिल होटल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कमरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा होटल है। इसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।

ये है दुनिया का सबसे महंगा होटल मलेशिया के पहांग के जेंटिंग हाइलैंड्स में मौजूद, फर्स्ट वर्ल्ड होटल (First World Hotel) के पास 7,351 कमरों के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा होटल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। होटल के नीचे फर्स्ट वर्ल्ड प्लाजा है, जो 46,000 वर्ग मीटर (500,000 वर्ग फुट) में फैला एक शॉपिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है।

कौन है इसका मालिक फर्स्ट वर्ल्ड होटल की ओनरशिप जेंटिंग मलेशिया बरहाद के पास है, जो जेंटिंग ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। वहीं जेंटिंग ग्रुप के मालिक और चेयरमैन लिम कोक थाय हैं, जो कंपनी के फाउंडर लिम गोह टोंग के पुत्र हैं। वे 1976 से लीडरशिप पदों पर रहे हैं और कंपनी के अलग-अलग कामों की देखरेख करते रहे हैं।

जेंटिंग मलेशिया बरहाद जेंटिंग हाइलैंड्स कैसीनो और रिसॉर्ट बिजनेस की भी ऑपरेटर है।