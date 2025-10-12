9 शेयरों ने 5 साल में दिया 12700% तक रिटर्न, सिर्फ ₹50 हजार को बना दिया ₹63 लाख; प्रॉपर्टी-गोल्ड सब छूट गए पीछे

नई दिल्ली। लोग सेफ निवेश के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करते हैं। रिस्क से बचने के लिए शेयर बाजार से दूर रहते हैं। मगर अगर थोड़ा रिस्क लेकर रिसर्च के साथ सही शेयर (High Return Stocks) में पैसा लगाया जाए तो आपका पैसा कम समय में कई गुना हो सकता है।

यहां हम आपको ऐसे ही 9 शेयरों की जानकारी देंगे, जिन्होंने कम समय में भारी भरकम रिटर्न दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



Jindal Photo Share Return BSE के डेटा के अनुसार जिंदल फोटो के शेयर ने बीते 5 सालों में 12,668.31 फीसदी रिटर्न दिया है। यानी निवेशकों का पैसा 126 गुना बढ़ गया। इतने रिटर्न से निवेशकों के 50000 रुपये 63 लाख रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये सवा करोड़ रुपये से अधिक बन गया है। इतना रिटर्न गोल्ड या प्रॉपर्टी ने बीते 5 सालों में नहीं दिया है।

Transformers and Rectifiers Share Return ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का शेयर बीते 5 सालों में 4.56 रुपये से 491.60 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 10,680.70 फीसदी रिटर्न मिला। इस शेयर ने भी 1 लाख रुपये लगाने वालों को 1 करोड़ रुपये से अधिक बना दिया है।

Pondy Oxide Share Return Pondy Oxide के शेयर ने बीते 5 सालों में 8428 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि यदि आप बीएसई पर चेक करें तो आपको 5 साल का रिटर्न करीब 1988 फीसदी दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पिछले साल 1 शेयर को दो शेयरों में स्प्लिट किया था। उससे पहले कंपनी ने साल 2022 में 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर जारी किया था। इससे निवेशकों के पास शेयरों की संख्या बढ़ी।

Xpro India Share Return एनएसई के डेटा के अनुसार Xpro India के शेयर ने बीते 5 सालों में 7862 फीसदी का रिटर्न हासिल किया है। इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों का पैसा करीब 80 गुना कर दिया निवेशकों के 50000 रुपये को लगभग 40 लाख रुपये में तब्दील कर दिया।

Lotus Chocolate Share Return लोटस चॉकलेट का शेयर बीते 5 सालों में 7327 फीसदी चढ़ा है। इसका शेयर 16.05 रुपये से 1192 रुपये पर पहुंच गया है। लोटस चॉकलेट ने निवेशकों का पैसा 74 गुना से अधिक कर दिया है।

PG Electroplast Share Return बीएसई के डेटा के अनुसार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर ने बीते 5 सालों में 6483 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है। इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों का पैसा करीब 65 गुना से अधिक कर दिया।