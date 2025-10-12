9 शेयरों ने 5 साल में दिया 12700% तक रिटर्न, सिर्फ ₹50 हजार को बना दिया ₹63 लाख; प्रॉपर्टी-गोल्ड सब छूट गए पीछे
इस लेख में सुरक्षित निवेश विकल्पों से हटकर, कुछ चुने हुए शेयरों में निवेश करके बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की जानकारी दी गई है। जिंदल फोटो, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, और पोंडी ऑक्साइड जैसे शेयरों ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों का पैसा कई गुना बढ़ गया है। लेख में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली। लोग सेफ निवेश के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करते हैं। रिस्क से बचने के लिए शेयर बाजार से दूर रहते हैं। मगर अगर थोड़ा रिस्क लेकर रिसर्च के साथ सही शेयर (High Return Stocks) में पैसा लगाया जाए तो आपका पैसा कम समय में कई गुना हो सकता है।
यहां हम आपको ऐसे ही 9 शेयरों की जानकारी देंगे, जिन्होंने कम समय में भारी भरकम रिटर्न दिया है।
Jindal Photo Share Return
BSE के डेटा के अनुसार जिंदल फोटो के शेयर ने बीते 5 सालों में 12,668.31 फीसदी रिटर्न दिया है। यानी निवेशकों का पैसा 126 गुना बढ़ गया। इतने रिटर्न से निवेशकों के 50000 रुपये 63 लाख रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये सवा करोड़ रुपये से अधिक बन गया है। इतना रिटर्न गोल्ड या प्रॉपर्टी ने बीते 5 सालों में नहीं दिया है।
Transformers and Rectifiers Share Return
ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर का शेयर बीते 5 सालों में 4.56 रुपये से 491.60 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 10,680.70 फीसदी रिटर्न मिला। इस शेयर ने भी 1 लाख रुपये लगाने वालों को 1 करोड़ रुपये से अधिक बना दिया है।
Pondy Oxide Share Return
Pondy Oxide के शेयर ने बीते 5 सालों में 8428 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि यदि आप बीएसई पर चेक करें तो आपको 5 साल का रिटर्न करीब 1988 फीसदी दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पिछले साल 1 शेयर को दो शेयरों में स्प्लिट किया था। उससे पहले कंपनी ने साल 2022 में 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर जारी किया था। इससे निवेशकों के पास शेयरों की संख्या बढ़ी।
Xpro India Share Return
एनएसई के डेटा के अनुसार Xpro India के शेयर ने बीते 5 सालों में 7862 फीसदी का रिटर्न हासिल किया है। इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों का पैसा करीब 80 गुना कर दिया निवेशकों के 50000 रुपये को लगभग 40 लाख रुपये में तब्दील कर दिया।
Lotus Chocolate Share Return
लोटस चॉकलेट का शेयर बीते 5 सालों में 7327 फीसदी चढ़ा है। इसका शेयर 16.05 रुपये से 1192 रुपये पर पहुंच गया है। लोटस चॉकलेट ने निवेशकों का पैसा 74 गुना से अधिक कर दिया है।
PG Electroplast Share Return
बीएसई के डेटा के अनुसार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर ने बीते 5 सालों में 6483 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है। इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों का पैसा करीब 65 गुना से अधिक कर दिया।
Websol Energy Share Return
वेबसोल एनर्जी का शेयर 5 सालों में 6177.17 फीसदी चढ़ चुका है। ये भी टॉप शेयरों में से एक रहा है, जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में 5000 फीसदी से अधिक रिटर्न दिया है।
Kernex Microsystems Share Return
केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स का शेयर 5 साल में 6620 फीसदी चढ़ा है। 1991 में शुरू की गयी केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड रेलवे के लिए सेफ्टी सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज मैन्युफैक्चर और सेल्स करती है।
HBL Engineering Share Return
HBL Engineering का शेयर 5 साल में 5415 फीसदी ऊपर चढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
