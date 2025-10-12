Tata Motors के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, शेयर का क्या होगा? नई कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ी 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की ऑटोमोबाइल दिग्गज टाटा मोटर्स (Tata Motors Demerger Record Date) का शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके 1:1 डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट नजदीक आ रही है। यह बड़ी ऑटो कंपनी टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स नाम वाली दो अलग-अलग कंपनियों में बंटने जा रही है। इसके साथ ही एलिजिबल शेयरधारकों के नाम तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तय की गई है।

डीमर्जर से पहले, पिछले हफ्ते के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में 4-5% की गिरावट आई थी। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कंपनी की लिस्टिंग की घोषणा की है।

इन 5 बातों को जरूर पढ़ें 1. टीएमएल के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को टीएमएलसीवी नाम से अलग कंपनी में डीमर्ज कर दिया गया है और टीएमपीवी का टीएमएल में विलय हो गया है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी है।

इस तरह टीएमएल एक लिस्टेड इकाई बनी रहेगी। इस बीच, टाटा मोटर्स लिमिटेड अपना नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर लेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस और जेएलआर में अपने निवेश समेत पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जारी रखेगी।

2. टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स का नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट पर, स्टॉक एक्सचेंजों के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के जरिए टीएमएल के शेयर प्राइस को कमर्शियल व्हीकल के विभाजन को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट किया जाएगा।

3. टीएमएल के एलिजिबल शेयरधारकों की लिस्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, टीएमएलसीवी में शेयर अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद, ऐसे शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा। टीएमएलसीवी द्वारा शेयरों के अलॉटमेंट की डेट से लेकर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की तिथि तक की अवधि के दौरान, टीएमएलसीवी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।