Tata Motors के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, शेयर का क्या होगा? नई कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ी 5 बड़ी बातें
टाटा मोटर्स अपने शेयरधारकों के लिए 1:1 डीमर्जर (Tata Motors Demerger Record Date) कर रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर है। कंपनी दो भागों में विभाजित होगी: टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। योग्य शेयरधारकों को प्रत्येक शेयर के बदले टीएमएलसीवी का एक शेयर मिलेगा। डीमर्जर के बाद शेयर की कीमतों में बदलाव होगा, और लिस्टिंग में 45-60 दिन लग सकते हैं।
नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की ऑटोमोबाइल दिग्गज टाटा मोटर्स (Tata Motors Demerger Record Date) का शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके 1:1 डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट नजदीक आ रही है। यह बड़ी ऑटो कंपनी टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स नाम वाली दो अलग-अलग कंपनियों में बंटने जा रही है। इसके साथ ही एलिजिबल शेयरधारकों के नाम तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तय की गई है।
डीमर्जर से पहले, पिछले हफ्ते के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में 4-5% की गिरावट आई थी। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कंपनी की लिस्टिंग की घोषणा की है।
इन 5 बातों को जरूर पढ़ें
1. टीएमएल के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को टीएमएलसीवी नाम से अलग कंपनी में डीमर्ज कर दिया गया है और टीएमपीवी का टीएमएल में विलय हो गया है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी है।
इस तरह टीएमएल एक लिस्टेड इकाई बनी रहेगी। इस बीच, टाटा मोटर्स लिमिटेड अपना नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर लेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस और जेएलआर में अपने निवेश समेत पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जारी रखेगी।
2. टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स का नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट पर, स्टॉक एक्सचेंजों के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के जरिए टीएमएल के शेयर प्राइस को कमर्शियल व्हीकल के विभाजन को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट किया जाएगा।
3. टीएमएल के एलिजिबल शेयरधारकों की लिस्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, टीएमएलसीवी में शेयर अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद, ऐसे शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किया जाएगा। टीएमएलसीवी द्वारा शेयरों के अलॉटमेंट की डेट से लेकर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की तिथि तक की अवधि के दौरान, टीएमएलसीवी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
4. लिस्टिंग और ट्रेडिंग की मंजूरी मिलने की प्रोसेस में आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजों में जरूरी ऐप्लिकेशन भरने की डेट से 45-60 दिन लगते हैं।
5. टीएमएल में इक्विटी शेयरों और टीएमएलसीवी में इक्विटी शेयरों की 'कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन' पर गाइडेंस आपको सूचित किया जाएगा।
कैसे होगा शेयरों का बंटवारा
टाटा मोटर्स 1:1 के रेशियो में विभाजन करने जा रही है। 1:1 विभाजन के लिए एलिजिबल शेयरधारकों की पहचान करने के लिए, टाटा मोटर्स ने 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। इसका मतलब है कि केवल उन्हीं निवेशकों को कंपनी के हर 1 (एक) शेयर के बदले TMLCV का 1 (एक) शेयर जारी और अलॉट किया जाएगा, जो "रिकॉर्ड डेट" पर कंपनी में उनके द्वारा धारित समान कैटेगरी के शेयरों का होगा।
