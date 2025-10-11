LG IPO Allotment पाकर आप भी हो रहे खुश! लिस्टिंग के दिन कमाई होगी या नहीं, ऐसे करें चेक; GMP मचा रहा धूम

नई दिल्ली । LG Electronics IPO: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। कंपनी ने बोलीदाताओं को शेयरों का आवंटन कर दिया है। 54 गुना सब्सक्राइब हुए यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया था उन्हें इंतजार था अलॉटमेंट को। जिन्हें शेयर अलॉट हुए उनकी किस्मत चटक गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीसरे दिन के अंत में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO ने ऑफर पर 7,13,34,320 शेयरों के खिलाफ 3,85,32,39,416 शेयरों के लिए बिड प्राप्त किए। ₹11,607 करोड़ के LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO की कीमत ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर थी, जिससे कंपनी का मूल्यांकन ऊपरी स्तर पर लगभग ₹77,400 करोड़ था।

LG IPO Allotment Status कैसे करें चेक?

प्राइस बैंड प्रति शेयर ₹1,080 से ₹1,140 वाले इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

पैन कार्ड विवरण का उपयोग करके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ आवंटन स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें:

1] सीधे KFin टेक्नोलॉजीज वेब लिंक पर लॉग इन करें - https://ipostatus.kfintech.com/

2] IPO स्पेस में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड चुनें।

3] पैन कार्ड चुनें।

4] अपना पैन कार्ड विवरण दर्ज करें;

5] 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

आपका LG Electronics IPO अलॉटमेंट स्टेटस आपके कंप्यूटर मॉनीटर या सेल फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसके अलावा आप बीएसई और NSE की वेबसाइट पर भी जाकर LG IPO Allotment Status चेक कर सकते हैं।

NSE पर कैसे करें चेक

LG Electronics IPO Allotment Status: NSE पर आवंटन स्थिति की जांच करने के चरण

स्टेप 1 लिंक (https://www.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp) पर क्लिक करके एनएसई की वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2 इक्विटी और एसएमई आईपीओ बोली विवरण का चयन करके कंपनी 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया' का चयन करें।

स्टेप 3 इन्वेस्टर कंपनी सिंबल चुनने के बाद अपने IPO एप्लीकेशन नंबर या PAN विवरण जैसे विवरण भरकर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

स्टेप 4 सबमिट बटन दबाएं।

स्टेप5. विंडो में आवंटन स्थिति दिखाई जाएगी।

BSE पर कैसे करें चेक

LG Electronics IPO Allotment Status: BSE पर आवंटन स्थिति की जांच करने के चरण

स्टेप 1 इस लिंक पर (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx) क्लिक करके बीएसई की वेबसाइट खोलें

स्टेप 2: समस्या के प्रकार में इक्विटी चुनें।

स्टेप 3: 'इश्यू नाम' सहित आवश्यक विवरण भरें।

स्टेप 4: पैन नंबर दर्ज करें और स्टेटस देखने के लिए सर्च पर क्लिक करें।

स्टेप 5: विंडो में आवंटन स्थिति दिखाई जाएगी।

LG Electronics IPO GMP: कितना है एलजी आईपीओ का जीएमपी

बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 400-420 रुपये तक बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक 14 अक्टूबर को बोर्स पर डेब्यू करने पर अपने इश्यू प्राइस पर 30-35% प्रीमियम ₹1535 (₹1140 + ₹420) पर लिस्ट हो सकता है।